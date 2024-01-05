"Перше у списку": у Білому домі назвали пріоритетну зброю в майбутній допомозі Україні

За словами представника адміністрації американського президента Джона Кірбі, у переліку озброєнь, на який Білий дім хоче отримати додаткове фінансування від Конгресу, США вважають пріоритетними засоби ППО.

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В адміністрації президента США наголосили, що зміцнення протиповітряної оборони України стане пріоритетом у майбутніх військових пакетах допомоги, що надаються Києву з боку Сполучених Штатів. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Згідно з його висловлюваннями, у списку озброєнь, за які Білий дім планує запитувати додаткове фінансування у Конгресу, Сполучені Штати виділяють засоби протиповітряної оборони як пріоритетні.

"Протиповітряна оборона була б першою в цьому списку", — зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що найефективнішим способом реагування на тероризм з боку Росії є продовження надання Києву невідкладної підтримки у вигляді засобів протиповітряної оборони та іншого військового обладнання.

"Для цього нам потрібно, щоб Конгрес без зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України", — додав представник адміністрації президента США.

Нагадаємо, про те, що голосування щодо виділення коштів для України відбудеться вже в січні 2024 року, стало відомо 19 грудня. Конгресмени продовжать переговори після канікул. Йдеться про пакет, запропонований президентом Джо Байденом ще восени, який включає 60 мільярдів доларів для підтримки України.

20 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що гроші на допомогу Україні закінчуються і часу вже "практично немає".