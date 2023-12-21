"Матиме наслідки": Блінкен розповів, скільки протримається Україна без допомоги США

За словами державного секретаря, українці мають власні плани не лише стримувати російську агресію, а й продовжувати повертати свої території.

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У середу, 20 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен знову закликав Конгрес до негайного затвердження додаткової підтримки для України. Про це він повідомив під час пресконференції, присвяченій підсумкам 2023 року.

У відповідь на запитання про те, як довго Україна може протистояти Росії без підтримки від США, Блінкен зазначив, що у країни "обмежені можливості".

"Закінчуються гроші, а також у нас більше практично немає часу. Я не можу встановити точну дату, але можливості дуже обмежені, що підкреслює терміновість виконання запиту на ухвалення додаткового бюджету. Ми зробили реальну інвестицію в майбутнє, у свободу. І для мене не має сенсу, щоб ми зараз відмовилися від цих інвестицій", — сказав він.

Уникаючи прогнозів щодо спроможності України вести воєнні дії незалежно, посадовець заявив, що українці мають власні стратегії не лише для протидії російській агресії, а й для продовження звільнення своїх територій.

Блінкен також висловив свою думку щодо труднощів зі схваленням допомоги для України в Конгресі.

"Те, що ми робимо, тобто те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед", — застеріг глава Держдепу США.

Також 20 грудня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі висловив сподівання на затвердження пакета додаткового фінансування для України в січні 2024 року.

Нагадаємо, що 19 грудня представники Республіканської та Демократичної партій у Сенаті заявили, що голосування про виділення грошей Україні відбудеться не раніше січня 2024 року. Водночас республіканці стверджують, що за затягування рішення відповідальні їхні опоненти — демократи.

Зазначимо, президент США Джо Байден восени 2023 року запропонував Конгресу затвердити виділення безпекового пакета розміром понад 100 млрд дол. Із цієї суми майже 60 млрд дол. становила допомога Україні, решта — допомога Ізраїлю, Тайваню, міграційні питання. Палата представників Конгресу США кілька разів провалювала голосування за цей пакет під різними приводами. Нині тривають переговори щодо міграційних проблем: республіканці й демократи не можуть домовитися, який вигляд матиме "Стіна" з Мексикою.