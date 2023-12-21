Если не примем помощь Украине в январе, есть "план Б", — конгрессмен США (видео)

Демократ Майк Квигли назвал себя "оптимистом" и предположил, что пакет все же будет принят в начале 2024 года. Он отметил, что если США затянут с помощью, то же самое сделают и другие партнеры.

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Конгресс должен принять законопроект, который касается помощи Украине, до конца января. Однако на случай, если этого не произойдет, есть "план Б". Об этом в комментарии изданию "Голос Америки" рассказал член Палаты представителей США и представитель Демократической партии Майк Квигли.

"Я — оптимист. Я верю, что мы это сделаем в январе. Если кто-то скажет, мы не пойдем на перерыв, пока не закроем этот вопрос, то это меня тоже устраивает. Но я думаю, что реалистично мы говорим где-то о середине января", — сказал он.

Американский чиновник надеется, что пакет примут после возвращения к работе в январе и его хватит на весь 2024 год.

"Откровенно говоря, я хотел бы, чтобы его хватило до конца работы этого созыва Конгресса. Более того, я надеюсь, если Конгресс перейдет под новое руководство, то сомнения относительно поддержки Украины не будут звучать из Палаты Представителей", — отметил Квигли.

По его словам, решение о помощи Украине дает сигнал как партнерам, так и "врагам" по НАТО. Следовательно, если американцы "затянут" процесс, с них могут взять пример и другие союзники.

У США есть "план Б"

Однако американцы имеют "план Б" и уже исследуют его. Речь идет о "некоторых процедурных методах". В частности, чиновники могут попытаться "освободить" законопроекты, которые имеют ассигнования для Украины.

"Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также, есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я настаивал бы на этом как на процедурной альтернативе", — объяснил Квигли.

Также демократ поддерживает "другие меры", которые бы обеспечили Украину определенной суммой поддержки на три-четыре месяца.

"Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи", — подчеркнул конгрессмен.

Комментарий Майка Квигли (о выделении средств для Украины — с 8:49)

Напомним, о том, что голосование по выделению средств для Украины состоится уже в январе 2024 года, стало известно 19 декабря. Конгрессмены продолжат переговоры после каникул. Речь идет о пакете, предложенном президентом Джо Байденом еще осенью, который включает 60 миллиардов долларов для поддержки Украины.

20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги на помощь Украине заканчиваются и времени уже "практически нет".