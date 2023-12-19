"Украина еще нуждается в помощи": США огласят о новом пакете до конца месяца, — Белый дом

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что после этого пакета у Белого дома не будет полномочий. Нужно, чтобы Конгресс выделил средства.

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Соединенные Штаты огласят о новом пакете военной помощи для Украины до конца декабря. Об этом заявил представитель Белого дома, координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

По его словам, после этого пакета у Белого дома не будет полномочий. Нужно, чтобы Конгресс выделил средства.

"Украина все еще нуждается в нашей помощи, и Конгрессу уже давно пора перейти к действиям, подняться за свободу и демократию, в защиту наших собственных интересов национальной безопасности, о которых здесь идет речь", — сказал Кирби.

По словам журналистов, Кирби не уточнил, что именно будет входить в новый пакет военной помощи.

"У нас хватает на один хороший пакет, что именно в нем будет и какая общая сумма, я не могу вам сейчас сказать", — сказал он.

Также Кирби заявил, что президент США Джо Байден вовлечен переговоры в Конгрессе по законопроекту о помощи Украине и Израилю, а также на финансирование на укрепление южной границы США.

"Как сказал президент, важно двигаться вперед. Он готов искренне вести переговоры, готов идти на компромиссы как по вопросу политики, так и по вопросу безопасности границы", — сказал Кирби.

Напомним, что СМИ сообщали, что средства на военную помощь Украине закончатся в конце декабря. По словам контролера Пентагона Майкла МакКорда, Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники украинским военным. Уже 30 декабря счета будут пустыми.