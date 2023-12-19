Военная помощь для Украины откладывается: переговоры в Сенате США провалились, — WSJ

По словам сенатора Линдси Грэма, он не собирается одобрять помощь для Киева, пока безопасность американской границы не будет обеспечена.

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Участники переговоров в Сенате Соединенных Штатов Америки вновь не смогли договориться про рамочные меры по безопасности границ, в связи с чем помощь для Украины все еще под вопросом. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Состоялось заседание 17 декабря и стороны не смогли прийти к общему решению в нюансах иммиграционного законодательства. Это одно из требований республиканцев, из-за которого они продолжают блокировать выделение финансирования для Украины на будущий год.

Шансы того, что голосование по этому поводу состоится до Рождества вновь уменьшились.

"Отсутствие прорыва к установленному крайнему сроку – выходным – подчеркнуло трудности, с которыми сталкиваются переговоры в Сенате, даже после того, как администрация Байдена дала понять, что готова пойти на значительные уступки в вопросах иммиграционной политики", – говорится в сообщении.

Отдельно в материале отметили, что многие представители республиканской партии, которые не участвовали в дискуссиях, в последние несколько дней выражают скептицизм касаемо любой из сделок. Демократы в это время обеспокоены тем, что Белый дом готов уступить и выполнить требования консерваторов.

"У нас есть много вопросов, над которыми нужно работать, и есть много разных способов попытаться решить проблемы. Мы должны выбрать тот, который работает лучше всего и который позволит нам получить голоса обеих палат и обеих партий", – заявила сенатор штата Аризона Кирстен Синема.

The Wall Street Journal также пишет, что два сенатора-республиканца смогли встретиться с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом, где речь пошла об усилении безопасности границы. К каким выводам они пришли — неизвестно, однако переговоры по этому вопросу должны были возобновиться в понедельник, 18 декабря.

К слову, даже личное обращение президента Украины Владимира Зеленского не помогло изменить ситуацию, отмечают в редакции. Некоторые сенаторы-республиканцы заявили, что в этом году уже "закрыто окно", поэтому призвали назначить заседание Республиканской партии после 8 января.

"Суть в том, что мы чувствуем, что нас глушат. Я не буду помогать Украине, Тайваню или Израилю, пока мы не обеспечим безопасность границы, которая была разрушена ", – заявлял сенатор Линдси Грэм.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что в США достигли прогресса в переговорах по разблокированию помощи Украине. В Конгрессе США сообщили о позитивных изменениях в диалоге по вопросам безопасности границ.

Также в этот день в Пентагоне заявили, что средства на военную помощь Украине закончатся в конце декабря. По словам контролера Майкла МакКорда, Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники украинским военным. Уже 30 декабря счета будут опустошены.