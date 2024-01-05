Допомога Україні від США: спікер Конгресу Джонсон думає про прямі переговори з Байденом, — ЗМІ

За словами журналістів, Джонсон наполягає на тому, щоб Байден ухвалив цілу низку імміграційних змін, щоб Конгрес виділив для України 61 млрд доларів.

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Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів із президентом Джо Байденом щодо допомоги Україні та прикордонної політики. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, переговори про двопартійний компроміс затягуються в Сенаті. Так, група сенаторів протягом кількох тижнів працювала над можливими змінами в імміграційній політиці США. Республіканці вимагають змін, щоб погодити виділення для України 61 млрд доларів. Однак ця група, до якої входять республіканці та демократи, ще не досягла угоди.

Повідомляється, що Джонсон наполягає на тому, щоб Байден ухвалив цілу низку імміграційних змін, включно з новими обмеженнями на здатність президента звільняти мігрантів від депортації. Крім того, мають бути змінені критерії для надання мігрантам притулку в США.

У матеріалі йдеться, що Джонсон усе ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.

Нагадаємо, що представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США значно зменшать допомогу Україні. Він заявив, що мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву "встати на ноги" і побудувати власну військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.