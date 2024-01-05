Не на рівні двох минулих років: США значно зменшать допомогу Україні, — Держдеп

За словами речника Держдепу Метью Міллера, мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Києву "встати на ноги" і побудувати власну військово-промислову базу так, щоб він міг самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.

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США значно зменшать розмір військової допомоги Києву порівняно з рівнем 2022-2023 років, адже їхня мета — сприяти розвитку національної військово-промислової бази нашої країни. Про це заявив представник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу.

"Будемо продовжувати підтримувати Україну ... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому самому рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", — сказав він.

За заявою Міллера, США не розглядають необхідність продовження підтримки на колишньому рівні, оскільки їхня мета полягає в тому, щоб допомогти Києву стати самостійним і розвинути свою власну військово-промислову базу. Таким чином, Київ зможе самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.

"Ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись тільки на власні сили", — наголосив Міллер.

Він додав, що з цієї причини для Конгресу, як і раніше, важливо підтримувати Україну, як і для європейських союзників та інших країн світу.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що у США досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні. У Конгресі США повідомили про позитивні зміни в діалозі з питань безпеки кордонів.

Також цього дня в Пентагоні заявили, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться наприкінці грудня. За словами контролера Майкла МакКорда, Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки українським військовим. Уже 30 грудня рахунки будуть спустошені.