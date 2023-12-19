Військова допомога для України відкладається: переговори в Сенаті США провалилися, — WSJ

За словами сенатора Ліндсі Грема, він не збирається схвалювати допомогу для Києва, поки безпеку американського кордону не буде забезпечено.

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Учасники переговорів у Сенаті Сполучених Штатів Америки знову не змогли домовитися про рамкові заходи з безпеки кордонів, у зв'язку з чим допомога для України все ще під питанням. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Відбулося засідання 17 грудня і сторони не змогли дійти спільного рішення в нюансах імміграційного законодавства. Це одна з вимог республіканців, через яку вони продовжують блокувати виділення фінансування для України на майбутній рік.

Шанси того, що голосування з цього приводу відбудеться до Різдва знову зменшилися.

"Відсутність прориву до встановленого крайнього терміну — вихідних — підкреслило труднощі, з якими стикаються переговори в Сенаті, навіть після того, як адміністрація Байдена дала зрозуміти, що готова піти на значні поступки в питаннях імміграційної політики", — йдеться в повідомленні.

Окремо в матеріалі зазначили, що багато представників республіканської партії, які не брали участі в дискусіях, останніми кількома днями висловлюють скептицизм стосовно будь-якої з угод. Демократи в цей час стурбовані тим, що Білий дім готовий поступитися і виконати вимоги консерваторів.

"У нас є багато питань, над якими потрібно працювати, і є багато різних способів спробувати вирішити проблеми. Ми маємо обрати той, який працює найкраще і який дасть нам змогу отримати голоси обох палат і обох партій", — заявила сенаторка штату Аризона Кірстен Сінема.

The Wall Street Journal також пише, що два сенатори-республіканці змогли зустрітися з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, де йшлося про посилення безпеки кордону. До яких висновків вони дійшли — невідомо, проте переговори з цього питання мали відновитися в понеділок, 18 грудня.

До слова, навіть особисте звернення президента України Володимира Зеленського не допомогло змінити ситуацію, зазначають у редакції. Деякі сенатори-республіканці заявили, що цьогоріч уже "закрито вікно", тому закликали призначити засідання Республіканської партії після 8 січня.

"Суть у тому, що ми відчуваємо, що нас глушать. Я не буду допомагати Україні, Тайваню або Ізраїлю, поки ми не забезпечимо безпеку кордону, який було зруйновано", — заявляв сенатор Ліндсі Грем.

Нагадаємо, 18 грудня повідомлялося, що у США досягли прогресу в переговорах щодо розблокування допомоги Україні. У Конгресі США повідомили про позитивні зміни в діалозі з питань безпеки кордонів.

Також цього дня в Пентагоні заявили, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться наприкінці грудня. За словами контролера Майкла МакКорда, Міністерство оборони витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї і техніки українським військовим. Уже 30 грудня рахунки будуть спустошені.