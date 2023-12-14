Сенат США працюватиме на наступному тижні, щоб розблокувати допомогу Україні, – лідер демократів

Протягом вихідних, як зазначив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, учасники перемовин із Білого дому, демократи і республіканці Сенату працюватимуть, намагаючись досягти рамкової угоди.

Related video

Сенат повернеться до роботи в понеділок у надії отримати угоду щодо кордону, щоб розблокувати допомогу Україні до Різдва. Про це заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, повідомляє The Hill.

Важливо

"Проблема трохи зламалась": у України більше шансів отримати допомогу від США, — ЗМІ

Законодавці, як йдеться у повідомленні, відкладуть святкові канікули. Перемовини щодо допомоги Україні та безпеку кордонів тривають, тому робота Сенату й надалі продовжиться на наступному тижні.

Сенат повернеться до роботи в понеділок. З його слів, протягом вихідних учасники перемовин із Білого дому, демократи і республіканці Сенату працюватимуть, намагаючись досягти рамкової угоди.

"Якщо ми вважаємо щось важливим і терміновим, ми повинні залишитися і виконати роботу. Це, безумовно, стосується додаткової допомоги", — сказав Шумер.

Шумер додав, що учасникам слід очікувати голосування за монолітний законопроєкт, який згодом стане основою для додаткового пакета, включно з потенційною угодою стосовно кордону.

Агенція Reuters повідомила, що кілька сенаторів зробили відповідні заяви стосовно роботи на наступному тижні. Вони наголосили, що тривають двопартійні перемовини щодо безпеки кордону та надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

"Ми досягаємо прогресу, і Білий дім залучений, і це добре. Усе надихає", — сказав журналістам сенатор Джон Тун, республіканець у Сенаті

З його слів, наразі "вони все ще обговорюють концепції".

Відсутність рішень Конгресу США напередодні Різдва

Палата представників завершила свої голосування в середу, 13 грудня. Під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив подробиці.

Він зазначив, що республіканці місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках. З його слів, вони чітко почули меседж очільника Кремля Володимира Путіна щодо досягнення своїх цілей в Україні. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року, тому у цьому році на допомогу розраховувати не доводиться.

Американський президент Джо Байден закликав Конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну "дарунка" та ухвалити рішення щодо допомоги Україні напередодні свят. У заяві політика йдеться про те, що ухвалити допомогу Україні потрібно до того, як Конгрес піде на канікули.

Нагадаємо, 14 грудня у Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. Як заявив речник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий йти на певні компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах".