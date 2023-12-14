Зробили дарунок Путіну: Конгрес США не ухвалив допомогу Україні напередодні Різдва

Американський президент Джо Байден закликав Конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну "дарунка" та ухвалити рішення щодо допомоги Україні напередодні свят.

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Палата представників завершила свої голосування в середу, 13 грудня. Під час брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив подробиці.

Він зазначив, що республіканці місяцями тримали критичну допомогу Україні в заручниках. За його словами, вони чітко почули меседж очільника Кремля Володимира Путіна щодо досягнення своїх цілей в Україні. Обидві палати Конгресу США повернуться до роботи 9 січня 2024 року, тому в цьому році на допомогу розраховувати не доводиться.

Реакція Білого дому

Майк Джонсон, спікер Палати представників, не підтримав пропозицію щодо продовження роботи обох палат Конгресу США ще на тиждень. Це дозволило б ухвалити додаткове фінансування для України напередодні Різдва. Про це повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Путін стає впевненішим: NYT про відсутність голосування Конгресу для допомоги Україні

Вона наголосила, що американський народ не відвертатиметься від України, яка протистоїть тиранії та бореться за свободу. За її словами, спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить завтра свою роботу без узгодження фінансування нагальних потреб для України, а також питань кордону та без фінансування Ізраїлю.

Карін Жан-П'єр звернула увагу на те, що такий крок тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі, оскільки за діями Конгресу США спостерігають у Москві, Тегерані та Пекіні. Вона наголосила на тому, що потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу, тому варто ухвалювати важливі рішення.

"Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята", – заявила Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

У заяві американського президента Джо Байдена йдеться про те, що ухвалити допомогу Україні потрібно до того, як Конгрес піде на канікули. Він закликав Конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну "дарунка".

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Сенат США працюватиме – заява Шумера

Наступного тижня Сенат США працюватиме. Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, як повідомляє CGTN America, зробив відповідну заяву. Законодавці, як йдеться у повідомленні, відкладуть святкові канікули, оскільки перемовини щодо допомоги Україні та безпеку кордонів тривають.

Допомога Україні та плани США

Президент США Джо Байден і Майк Джонсон наприкінці жовтня обговорили питання фінансової допомоги Україні. Спікер Палати представників заявив, що відкритий для обговорення додаткового фінансування для України та Ізраїлю, а також для пролонгації ухвалення резолюції, яка збереже відкритість уряду. З іншого боку, він пообіцяв домогтися істотного скорочення відповідних витрат і зіткнувся з відповідним спротивом серед консервативних законодавців його фракції.

Спікер Конгресу назвав допомогу Україні пріоритетом. Обговорюючи допомогу Україні, наголосив на тому, наскільки для США важливо "працювати над зміною власної прикордонної політики".

Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США, 11 грудня розповів, що Сполучені Штати до кінця грудня планують надати Україні пакет військової допомоги. Посадовець додав, що на зустрічі з українським політиком американський лідер запевнить його, що й надалі прагне від Конгресу отримати рішення щодо запиту на надання фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, 14 грудня у Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні. Як заявив речник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий йти на певні компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах". Однак успіх залежить від двох сторін.