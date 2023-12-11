Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні до Нового Року (відео)

Американський лідер, як зазначив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, на зустрічі з українським президентом запевнить його, що й надалі прагне від Конгресу отримати рішення стосовно запиту на надання фінансової допомоги Україні.

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Сполучені Штати до кінця грудня мають намір надати Україні пакет військової допомоги. Про це Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США, повідомив під час брифінгу 11 грудня.

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Він висловив сподівання, що нове оголошення, яке стосується сектора безпеки, буде зроблено до кінця місяця. Посадовець висловив сподівання, що усі почують нове повідомлення стосовно цього.

"Нам абсолютно необхідно отримати додаткове фінансування для подальшої підтримки України", — розповів він, коментуючи візит президента України Володимира Зеленського до США.

Кірбі додав, що американський лідер на зустрічі з українським політиком запевнить його, що й надалі прагне від Конгресу отримати рішення стосовно запиту на надання фінансової допомоги Україні.

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Запланована зустріч Зеленського та Байдена

Президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського на зустріч у вівторок, 12 грудня. Як інформує видання The Washington Post, президент України може зустрітися й з іншими американськими посадовцями та деякими лідерами Конгресу. Його наче запросили виступити перед сенаторами у вівторок вранці. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, як йдеться у повідомленні, також зустрінеться із Зеленським.

Зеленський 11 грудня заявив, що Україна поборе паузу з військовою допомогою від США. За словами президента, ніхто не збирається опускати руки через труднощі, які виникли в Конгресі, адже ця битва не програна. Також керівник держави впевнений, що РФ причетна до багатьох світових конфліктів.

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський заявив, що перемовини з Кремлем не можливі. Український лідер наголосив, що люди, які перебувають на окупованих територіях, мають право самостійно обирати, під яким прапором їм жити.