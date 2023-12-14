У Білому домі розповіли, як Байден працює над тим, щоб Конгрес виділив гроші Україні

Як заявив речник Білого дому Джон Кірбі, президент США готовий іти на компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах". Однак успіх залежить від двох сторін.

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Президент США Джо Байден особисто працює над тим, щоб Конгрес США виділив гроші на військову допомогу Україні. Про це заявив Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 13 грудня.

За словами Кірбі, адміністрація Байдена продовжує тісну співпрацю з Республіканською та Демократичною партіями США. Наразі тривають переговори щодо ухвалення законопроєкту, де вказано виділення допомоги Україні.

"Президент дуже багато працює. Уся команда докладає важких зусиль", — сказав Кірбі.

Крім того, представник Білого дому заявив, що Байден спонукає законодавців діяти з питання допомоги Україні. Також президент готовий іти на компроміси, щоб було просування в "сумлінних переговорах". Однак успіх залежить від двох сторін.

"Ви бачили, що ми вчора оголосили про черговий пакет допомоги для України у сфері безпеки. До кінця року залишилося не так багато днів, тому не так вже й багато можливостей, щоб забезпечити оборонну допомогу Україні", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, що США оголосили про новий пакет допомоги для України на $200 млн. У Пентагоні заявили, що Україна отримає ракети AIM-9М для ППО, боєприпаси для HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм. Повідомляється, що допомога в забезпеченні безпеки України залишається розумною інвестицією в національну безпеку США. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи оборонно-промислову базу Штатів і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американців.