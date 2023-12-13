Ракети, боєприпаси і патрони: США оголосили про новий пакет допомоги для України на $200 млн
У Пентагоні заявили, що Україна отримає ракети AIM-9М для ППО, боєприпаси для HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм.
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Пентагону.
До пакета увійдуть:
- ракети AIM-9М для ППО;
- компоненти системи ППО;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- протирадіолокаційні ракети HARMs;
- ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
- понад 4 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- обладнання для захисту критично важливої інфраструктури;
- запасні частини, генератори, засоби технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
"У тісній співпраці зі своїми союзниками та партнерами Сполучені Штати продовжують підтримувати найнагальніші бойові потреби України, включно з можливостями, необхідними для захисту українського цивільного населення та інфраструктури від неослабних повітряних атак Росії", — зазначили в Пентагоні.
Повідомляється, що допомога в забезпеченні безпеки України залишається розумною інвестицією в національну безпеку США. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи оборонно-промислову базу Штатів і створюючи висококваліфіковані робочі місця для американців.
Нагадаємо, що 12 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США. Лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер розповів, як пройшла зустріч. За його словами, зустріч Зеленського з американськими законодавцями була "дуже потужною". Український лідер "дуже детально окреслив", чого потребує Україна і як США можуть допомогти в захисті від РФ.