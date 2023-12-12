"Якщо отримає допомогу, переможе": як пройшла зустріч Зеленського з сенаторами США (відео)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами, щоб переконати їх виділити гроші на допомогу Україні. Республіканець Том Тілліс розповів, що не обійшлося і без обговорення корупції.

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12 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США. Лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер у коментарі CNN розповів, як пройшла зустріч.

З його слів, зустріч Зеленського з американськими законодавцями була "дуже потужною". Український лідер "дуже детально окреслив", чого потребує України та як США можуть допомогти у захисті від РФ.

"Якщо він отримає необхідну допомогу, він переможе. Якщо ми програємо, (Володимир, — ред.) Путін виграє, а це дуже, дуже небезпечно для Сполучених Штатів", — підкреслив Шумер.

Він передав, що президент України назвав прохання про допомогу терміновим.

Також зустріч з Зеленським прокоментував сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс. Він підтвердив, що зайшла розмова про корупцію в Україні.

"Я думаю, що поняття корупції з’явилося тому, що деякі сказали, що ми не можемо цього зробити, тому що люди будуть купувати яхти за гроші. Він розвіяв людям ці поняття за допомогою реформ, які він зробив. Були проведені суттєві реформи", – розповів політик.

Зі слів Тілліса, Зеленського тепло прийняли у Конгресі, і він намагався переконати надати більше фінансування, не торкаючись внутрішнього протистояння у США.

Проте зустріч з українським лідером залишила приємні враження не в усіх. Зокрема, сенатор-республіканець від Міссурі Ерік Шмітт у коментарі The New York Times розкритикував Зеленського.

"Це те саме старе. Немає нічого нового", — сказав він.

Шмітт виразив невдоволення, що члени Сенату слухають про Україну, а не про проблеми на кордоні.

Що каже Зеленський?

Сам президент описав зустріч у Сенаті США як "дружню" і "відверту".

"Розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Відповів на запитання", — описав Зеленський.

Він подякував Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за "консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей".

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський прибув до Конгресу США.

У ЗМІ передавали, що в Сенаті США не впевнені у тому, що дійдуть згоди щодо виділення грошей на допомогу України до кінця року.