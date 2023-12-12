Зеленський прибув до Конгресу США: із ким зустрінеться, деталі (відео)

Президент України в американському парламенті може поспілкуватися із сенаторами й обговорити питання допомоги Києву.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу Сполучених Штатів Америки 12 грудня. Про це свідчить трансляція Sky News.

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Мільярди допомоги та примарний мир. Навіщо Зеленський полетів до США

На відео можна побачити, що керівник української держави зайшов до приміщення. Відповідати на запитання журналістів він не став.

Президент України може зустрітися в Конгресі з американськими сенаторами. Імовірно, головною темою обговорень буде нове фінансування допомоги нашій країні. Відповідна допомога вказана в запиті президента Джо Байдена на понад 100 млрд доларів.

Український політик також може провести переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Головною темою стане допомога Україні.

Візит Зеленського до США — реакція Пентагону

Зеленський зустрівся 11 грудня з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Чарльзом Брауном. Керівник Пентагону наголосив, що допомога західних партнерів для українських військовий має вирішальний вплив на ситуацію на полі бою, адже завдяки спільним зусиллям ЗСУ повернули вже більш ніж половину територій, які РФ захопила з лютого 2022 року.

Російські окупанти, як заявив американський міністр, дуже сильно ослаблені. Очільник Кремля Володимир Путін хотів деморалізувати український народ, але зробив це зі своїми військами.

Окремо голова Пентагону пригадав свою поїздку до Києва, яка трапилася кілька тижнів тому. Там він переконався в рішучості української армії та стійкості українського народу, який готовий боротися за свою свободу.

Нагадаємо, 12 грудня Зеленський підтвердив успіхи ЗСУ під Горлівкою. Бійці Сил оборони відбили в росіян один із териконів під містом Донецької області, яке окуповане з 2014 року, заявив президент. Тепер українські воїни закріплюються на нових позиціях.