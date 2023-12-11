Візит Зеленського до США: Остін розповів, чому важливо продовжувати допомагати Україні (фото)

За словами очільника Пентагону, якщо не дати відсіч Кремлю, тоді у світі буде ще більше хаосу та кровопролиття. Володимир Зеленський подякував Вашингтону за виконання домовленостей.

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Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Сполучених Штатів Америки і вже провів зустрічі, де йшлося про співпрацю у сфері оборони. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі 11 грудня.

За його словами, розпочався візит до Вашингтона із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів, генералом Чарльзом Брауном.

Відбулися переговори в Національному університеті оборони США і вдалося підняти кілька важливих тем.

"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони", — пише Зеленський.

Окремо український президент подякував Сполученим Штатам Америки за те, що всі домовленості виконуються, зокрема у сфері посилення протиповітряної оборони. Міністр Ллойд Остін і генерал Чарльз Браун проявили особисте лідерство, за що Володимир Зеленський їм додатково подякував.

Візит Зеленського до США: реакція глави Пентагону

Ллойд Остін наголосив, що допомога західних партнерів для українських військовий має вирішальний вплив на ситуацію на полі бою, адже завдяки спільним зусиллям ЗСУ повернули вже більш ніж половину територій, які РФ захопила з лютого 2022 року.

Російські окупанти, продовжує американський міністр, дуже сильно ослаблені. Глава Кремля Володимир Путін хотів деморалізувати український народ, але зробив це зі своїми військами.

"Тому разом з нашими союзниками і партнерами ми маємо намір допомогти Україні закріпити і розширити її бойові успіхи, а також створити майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки. Якщо ми не дамо відсіч агресії Кремля сьогодні, якщо ми не стримаємо інших потенційних агресорів, ми тільки запросимо ще більше агресії, ще більше кровопролиття і ще більше хаосу", — заявив Остін.

Окремо очільник Пентагону пригадав свою поїздку до Києва, яка трапилася кілька тижнів тому. Там він переконався в рішучості української армії та стійкості українського народу, який готовий боротися за свою свободу.

Нагадаємо, 11 грудня повідомлялося, що Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні до Нового Року. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбудеться у вівторок, запевнить його, що домагатиметься від Конгресу позитивного рішення стосовно військової підтримки Києва.