"Бажаємо перемоги": Зеленський прокоментував переговори з Остіном у Києві (відео)

За словами глави держави, підтримка США вкрай важлива для України і зустріч із главою Пентагону перед засіданням "Рамштайн" є позитивним сигналом.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, яка відбулася в Києві 20 листопада. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ці переговори є вкрай важливими, адже відбулися напередодні чергового засідання "Рамштайн", де буде ухвалено нові рішення щодо постачання військової допомоги для ЗСУ.

"Ми дуже вам вдячні. Передайте найкращі побажання президенту (Джо Байдену, — ред.) у зв'язку з його днем народження. Ми бажаємо йому перемоги, а він уже визначить де і на якому напрямку. Це дуже важливо для нас, що США разом із нами. Ми розраховуємо на вашу підтримку", — заявив Володимир Зеленський.

Було зазначено, що під час зустрічі йшлося про ситуацію на полі бою, про українську оборону, перспективу подальших подій і підтримку з боку західних союзників.

Ллойд Остін зі свого боку зазначив, що востаннє приїжджав в Україну ще у квітні 2022 року, лише за кілька місяців після початку повномасштабної агресії з боку Росії. За майже 21 місяць протистояння, продовжує глава Пентагону, керівництву України вдалося зберегти суверенітет і вистояти.

"Ми побачили мужність з боку українців, яка здивувала весь світ. Меседж, який я привіз сьогодні — США з вами, ми будемо з вами. Те, що відбувається в Україні, стосується всього світу", — заявив Ллойд Остін.

Наступне засідання контактної групи "Рамштайн" відбудеться вже в середу, 22 листопада.

Нагадаємо, 20 листопада до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Генерал армії США напередодні 17-го "Рамштайну" запевнив, що Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому.