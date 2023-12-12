Зеленский прибыл в Конгресс США: с кем встретится, детали (видео)

Президент Украины в американском парламенте может пообщаться с сенаторами и обсудить вопросы помощи Киеву.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки 12 декабря. Об этом свидетельствует трансляция Sky News.

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Миллиарды помощи и призрачный мир. Зачем Зеленский полетел в США

На видео можно увидеть, что руководитель украинского государства зашел в помещение. Отвечать на вопросы журналистов он не стал.

Президент Украины может встретиться в Конгрессе с американскими сенаторами. Вероятно, главной темой обсуждений будет новое финансирование помощи нашей стране. Соответствующая помощь указана в запросе президента Джо Байдена на более 100 млрд долларов.

Украинский политик также может провести переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Главной темой станет помощь Украине.

Визит Зеленского в США — реакция Пентагона

Зеленский встретился 11 декабря с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов, генералом Чарльзом Брауном. Руководитель Пентагона отметил, что помощь западных партнеров для украинских военных имеет решающее влияние на ситуацию на поле боя, ведь благодаря совместным усилиям ВСУ вернули уже более половины территорий, которые РФ захватила с февраля 2022 года.

Российские оккупанты, как заявил американский министр, очень сильно ослаблены. Глава Кремля Владимир Путин хотел деморализовать украинский народ, но сделал это со своими войсками.

Отдельно глава Пентагона вспомнил свою поездку в Киев, которая случилась несколько недель назад. Там он убедился в решимости украинской армии и стойкости украинского народа, который готов бороться за свою свободу.

Напомним, 12 декабря Зеленский подтвердил успехи ВСУ под Горловкой. Бойцы Сил обороны отбили у россиян один из терриконов под городом Донецкой области, который оккупирован с 2014 года, заявил президент. Теперь украинские воины закрепляются на новых позициях.