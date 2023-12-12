Миллиарды помощи и призрачный мир. Зачем Зеленский полетел в США

Related video

Миллиарды помощи и призрак "мирных переговоров": для чего Зеленский летит в США

Белый дом уже на этой неделе планирует заключить двухпартийное соглашение в Конгрессе, которое разморозит военную помощь Украине и Израилю в обмен на строительство "Большой трампистской стены" на границе с Мексикой. Сенатор-демократ Крис Мерфи уточнил, что договоренности еще пока утрясаются. Логично предположить, что украинский президент летит в Вашингтон, чтобы внести последние штрихи в общую картину преодоления межпартийного кризиса.

Но, похоже, это не единственная цель визита.

Кремлевский фюрер выпустил из бутылки "переговорного джина". Путин специально летал в Саудовскую Аравию и Эмираты, чтобы втянуть местных политиков в т.н. "мирные переговоры" с Киевом. Об этом в различных публикациях намекают западные разведки.

Официально московитские пропагандисты утверждают, что их повелитель посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, чтобы пройтись сквозь шеренги экзотических боевых животных — строевых верблюдов, — и поговорить о нефти. У россиян с саудитами и эмиратцами жесткий экзистенциальный конфликт: мудрые и богатые арабы подбивают ОПЕК ограничить добычу углеводородов, чтобы выросли мировые цены. Тогда как кремлевский "шейх" качает нефть, как сумасшедший, не обращая внимания ни на конъюнктуру, ни на здравый смысл. И пока не понятно, смогут ли стороны найти общий "нефтяной" знаменатель.

В то же время Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются стать влиятельным международным политическим хабом. Саудиты и эмиратцы, например, подумывали поддержать народ Палестины в войне с Израилем. Но потом хорошо "посоветовались" с руководителем Госдепа США Блинкеном и решили спасать палестинцев от ХАМАСа. Если совсем уж откровенно, то именно Вашингтон, Абу-Даби и Эр-Рияд спасли Иерусалим от широкомасштабной войны в регионе.

Арабы играют важную посредническую роль и в войне московитов против Украины: через них, в частности, заключается часть соглашений об обмене военнопленными. Кроме того, ни саудиты, ни эмиратцы не спешат осуждать бункерного за его военные преступления. Это такой себе нейтралитет с кремлевской звездой за пазухой. Логично, что Путин решил именно с ними договариваться о посредничестве в переговорах: раз им удалось так быстро найти общий язык с США по Израилю, то мо, то же самое удастся и по Украине.

Путин может искать вариант окончания войны через арабский мир

Тем временем в РФ — пропагандистское возбуждение относительно "мирных переговоров". Об этом путинские приспешники говорят чуть ли не из каждого пылесоса и холодильника, а бывший лидер "Яблока" Григорий Явлинский даже отряхнул с себя нафталин, встретился с кремлевским диктатором и, проглотив наживку, готовится стать посланником Кремля в "мирных переговорах" с Украиной.

Судя по всему, Вашингтон, Эр-Рияд и Абу-Даби уже обсудили контуры переговорного процесса, и теперь США придерживаются обещания "ничего об Украине без Украины", заявив вслух о "мирных переговорах" и их условиях.

"Мы хотим поставить Украину до конца следующего года в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение о том, садиться ли за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями, или столкнуться с более сильной Украиной", — первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

Оптимизм Белого Дома базируется на том, что "Украина будет способна начать новое наступление, поскольку будет опираться на более мощную промышленную базу США и Европы, которые будут наращивать мощности своего ВПК, а также самой Украины", — Файнер. Детали, стоит думать, уже сообщат лично Зеленскому.

Здесь добавить нечего. Ждем новостей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно