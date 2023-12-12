Мільярди допомоги та примарний мир. Навіщо Зеленський полетів до США

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Мільярди допомоги та примара "мирних переговорів": для чого Зеленський летить в США

Білий дім вже цього тижня планує укласти двопартійну угоду в Конгресі, що розморозить військову допомогу Україні та Ізраїлю в обмін на будівництво "Великої трампістської стіни" на кордоні з Мексикою. Сенатор-демократ Кріс Мерфі уточнив, що домовленості ще наразі утрясаються. Логічно припустити, що український президент летить до Вашингтону, аби внести останні штрихи в загальну картину подолання міжпартійної кризи.

Та, схоже, це не єдина мета візиту.

Кремлівський фюрер випустив з пляшки "переговорного джина". Путін спеціально літав до Саудівської Аравії та Еміратів, аби втягнути місцевих політиків у т.зв. "мирні перемовини" з Києвом. Про це у різноманітних публікаціях натякають західні розвідки.

Офіційно московитські пропагандисти стверджують, що їх повелитель відвідав Абу-Дабі та Ер-Ріяд, аби пройтися крізь шеренги екзотичних бойових тварин — стройових верблюдів, — та поговорити про нафту. У росіян із саудитами та еміратцями жорсткий екзистенційний конфлікт: мудрі та заможні араби підбивають ОПЕК обмежити добування вуглеводню, аби виросли світові ціни. Тоді як кремлівський "шейх" качає нафту, як дурний, не зважаючи ні на конʼюнктуру, ні на здоровий глузд. І наразі не зрозуміло, чи зможуть сторони знайти спільний "нафтовий"знаменник.

Водночас Саудівська Аравія та ОАЕ намагаються стати впливовим міжнародним політичним хабом. Саудити та еміратці, наприклад, подумували підтримати народ Палестини у війні з Ізраїлем. Але потім добре "порадилися" з керівником Держдепу США Блінкеном і вирішили рятувати палестинців від ХАМАСу. Якщо геть зовсім відверто, то саме Вашингтон, Абу-Дабі та Ер-Ріяд врятували Єрусалим від широкомасштабної війни в регіоні.

Араби відіграють важливу посередницьку роль і у війні московитів проти України: через них, зокрема, укладається частина угод про обмін військовополоненими. Крім того, ні саудити, ні еміратці не поспішають засуджувати бункерного за його воєнні злочини. Це такий собі нейтралітет з кремлівською зіркою за пазухою. Логічно, що Путін вирішив саме з ними домовлятися про посередництво у перемовинах: раз їм вдалося так швидко знайти спільну мову із США щодо Ізраїля, то мо, те ж саме вдасться і по Україні.

Путін може шукати варіант закінчення війни через арабський світ

Тим часом у РФ — пропагандистське збудження щодо "мирних переговорів". Про це путінські посіпаки мовлять мало не з кожного пилососа та холодильника, а колишній лідер "Яблука" Григорій Явлінський навіть обтрусив з себе нафталін, зустрівся з кремлівським диктатором і, проковтнувши наживку, готується стати посланцем Кремля у "мирних перемовинах" з Україною.

Судячи з усього, Вашингтон, Ер-Ріяд та Абу-Дабі уже обговорили контури переговорного процесу, і тепер США дотримуються обіцянки "нічого про Україну без України", заявивши вголос про "мирні переговори" та їх умови.

"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами, чи зіткнутися з сильнішою Україною", — перший заступник помічника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер.

Оптимізм Білого Дому базується на тому, що "Україна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу США і Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України", — Файнер. Деталі, варто думати, уже повідомлять особисто Зеленському.

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