Мільярди допомоги та примарний мир. Навіщо Зеленський полетів до США
Візит президента України до Вашингтона може мати неочевидну мету, припускає журналіст Орест Сохар. На його думку, із Зеленським вирішили обговорити черговий формат миру з Росією, розробленого за участю Саудівської Аравії та ОАЕ
Мільярди допомоги та примара "мирних переговорів": для чого Зеленський летить в США
Білий дім вже цього тижня планує укласти двопартійну угоду в Конгресі, що розморозить військову допомогу Україні та Ізраїлю в обмін на будівництво "Великої трампістської стіни" на кордоні з Мексикою. Сенатор-демократ Кріс Мерфі уточнив, що домовленості ще наразі утрясаються. Логічно припустити, що український президент летить до Вашингтону, аби внести останні штрихи в загальну картину подолання міжпартійної кризи.
Та, схоже, це не єдина мета візиту.
Кремлівський фюрер випустив з пляшки "переговорного джина". Путін спеціально літав до Саудівської Аравії та Еміратів, аби втягнути місцевих політиків у т.зв. "мирні перемовини" з Києвом. Про це у різноманітних публікаціях натякають західні розвідки.
Офіційно московитські пропагандисти стверджують, що їх повелитель відвідав Абу-Дабі та Ер-Ріяд, аби пройтися крізь шеренги екзотичних бойових тварин — стройових верблюдів, — та поговорити про нафту. У росіян із саудитами та еміратцями жорсткий екзистенційний конфлікт: мудрі та заможні араби підбивають ОПЕК обмежити добування вуглеводню, аби виросли світові ціни. Тоді як кремлівський "шейх" качає нафту, як дурний, не зважаючи ні на конʼюнктуру, ні на здоровий глузд. І наразі не зрозуміло, чи зможуть сторони знайти спільний "нафтовий"знаменник.
Водночас Саудівська Аравія та ОАЕ намагаються стати впливовим міжнародним політичним хабом. Саудити та еміратці, наприклад, подумували підтримати народ Палестини у війні з Ізраїлем. Але потім добре "порадилися" з керівником Держдепу США Блінкеном і вирішили рятувати палестинців від ХАМАСу. Якщо геть зовсім відверто, то саме Вашингтон, Абу-Дабі та Ер-Ріяд врятували Єрусалим від широкомасштабної війни в регіоні.
Араби відіграють важливу посередницьку роль і у війні московитів проти України: через них, зокрема, укладається частина угод про обмін військовополоненими. Крім того, ні саудити, ні еміратці не поспішають засуджувати бункерного за його воєнні злочини. Це такий собі нейтралітет з кремлівською зіркою за пазухою. Логічно, що Путін вирішив саме з ними домовлятися про посередництво у перемовинах: раз їм вдалося так швидко знайти спільну мову із США щодо Ізраїля, то мо, те ж саме вдасться і по Україні.
Тим часом у РФ — пропагандистське збудження щодо "мирних переговорів". Про це путінські посіпаки мовлять мало не з кожного пилососа та холодильника, а колишній лідер "Яблука" Григорій Явлінський навіть обтрусив з себе нафталін, зустрівся з кремлівським диктатором і, проковтнувши наживку, готується стати посланцем Кремля у "мирних перемовинах" з Україною.
Судячи з усього, Вашингтон, Ер-Ріяд та Абу-Дабі уже обговорили контури переговорного процесу, і тепер США дотримуються обіцянки "нічого про Україну без України", заявивши вголос про "мирні переговори" та їх умови.
"Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами, чи зіткнутися з сильнішою Україною", — перший заступник помічника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер.
Оптимізм Білого Дому базується на тому, що "Україна буде здатна розпочати новий наступ, оскільки спиратиметься на потужнішу промислову базу США і Європи, які нарощуватимуть потужності свого ВПК, а також самої України", — Файнер. Деталі, варто думати, уже повідомлять особисто Зеленському.
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