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Думки

Росії вказали на місце. Про що насправді говорив Путін із лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ

Візит Путіна до Саудівської Аравії та ОАЕ — ні в якому разі не перемога Росії, запевняє журналіст Вадим Денисенко. По суті, російський диктатор з'їздив до арабів для пояснення щодо нафтового питання.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналіст, виконавчий директор Украінського інституту майбутнього
eye 858
Путін, саудівська аравія
Путін з'їздив до арабів порозумітися
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От і привідкрилася завіса того, а про що ж Путін говорив із саудитами й Еміратами.

Росія пообіцяла відкрити більше даних про виробництво, переробку й експорт нафти, пише Reuters.

А все це відбулося на фоні рекордного зростання доходів російського бюджету від нафти протягом серпня-жовтня (інформації за листопад ще нема).

Простіше кажучи, на Близькому Сході не впевнені, що Росія чесно веде гру з ОПЕК+ зі скорочення видобутку. Візит Путіна — це не переможний візит, а візит-пояснення. Судячи з усього, зустріч стала можливою лише після того, як Путін погодився на розкриття інформації.

Із іншої сторони, цей візит — це візит-попередження. Араби, у властивій їм манері, пояснюють, що нас (арабів) не потрібно обманювати. А кортежі й ділянки під церкви — це антураж.

Нафта, Саудівська Аравія Fullscreen
Нафта для саудитів — найголовніше
Фото: Getty Images

Як результат, сторони, судячи з усього, домовилися про те, що одні покажуть всі дані, а інші зробили вигляд, що нічого не відбулося (хоча варто щонайменше звернути увагу на те, що Росія потіснила саудитів із першого місця з постачання нафти в Китай, наприклад).

Що нам із цього? Поки ніби нічого. Але в перспективі, зважаючи на бажання саудитів (хоч і зіпсоване нашою надто різкою позицією щодо Ізраїлю) стати посередниками в конфлікті з РФ, ця історія може стати для нас дуже важливою. Адже за обіцянками піде неминуча брехня Росії, і її маніпуляція зі статистикою стане нам у пригоді. Просто до цього треба готуватися та розуміти: брехня відкриється приблизно протягом наступних пів року. Тому близькосхідний вектор стає одним із найважливіших для нас. Головне — бути готовим до великої гри, а не стояти осторонь.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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