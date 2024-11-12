По Ла-Маншу: как Путин и Трамп будут делить Европу

Путин возводит новую Берлинскую стену. Вопрос лишь в том, будет ли ассистировать ему Трамп

Российский диктатор ставит своей целью вытеснить американцев из Европы и вместе с китайцами доминировать на континенте. Это полностью вписывается в трамповскую стратегию MAGA, согласно которой 47-й президент США настроен отказаться от мирового лидерства.

Самое печальное, что у бункерного и нового хозяина Белого дома совпадают оценки возможностей евросообщества: они оба считают их "мелкими европейцами", и некоторые эксперты уже пророчат новую "Ялту", где Путин с Трампом договорятся о построении очередной Берлинской стены… на этот раз уже где-то на Ла-Манше. То есть нынешний хилый, беззубый ЕС в классическом своем виде может попасть в сферу интересов Глобального Юга.

"Ялта" полностью укладывается в современную экономическую матрицу: Соединенные Штаты в очередную каденцию Трампа собираются отмежеваться от мира высокими заградительными пошлинами, в том числе и от ЕС. Для кризисной экономики еврозоны это означает потерю одного из ключевых рынков и звучит как смертельный приговор.

Здесь на помощь придет Китай с его дешевыми деньгами, товарами, а Мордор предоставит энергетический "социальный пакет". Мы хорошо знаем, насколько тяжело слезала Европа с путинской газовой иглы, однако зависимость от Китая не меньше: по данным Евростата, китайский импорт в Европу вдвое превышает экспорт, и ситуация только ухудшается для Брюсселя: "трампономика" поставит Европу в неудобную раскаряку перед геополитическими кочевниками с Глобального Юга.

— С Трампом можно договориться и о разделении Европы, и о разделении мира. После нашей победы на поле боя, — Константин Малофеев, с…ка православная, пропутинский олигарх, спонсор войны.

Ангела Меркель — идеолог фантазийного проекта "Европа от Лиссабона до Владивостока" Фото: NTB scanpix

Эти все "шольцы", политические потомки бабушки Меркель, убаюкивают себя идеей общей экономической зоны от "Лиссабона до Владивостока". Они до сих пор считают, что подарив бункерную Украину, могли бы избежать большой войны. Им не понять, что Украина — это ситуативное поле боя, на котором Кремль пробует вернуть мировое доминирование времен СССР.

ЕС теряет власть буквально на глазах. Свежий пример — заседание БРИКС (клуб Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки). На саммит прибыл не только президент Турции Реджеп Эрдоган, но и генсек ООН Антониу Гутерриш. Генеральный секретарь в Казани, да еще и на подтанцовках у Путина и Си — это не только пощечина западному миру, но и флюгер, показывающий направление и скорость ветра. Дует он наверняка уже не в паруса ЕС.

Второй аргумент — победа пропутинских "ультрас" в Европе: ультраправых и ультралевых. Здесь речь идет уже не только о Венгрии, Словакии, Нидерландах или Италии: победа Трампа может подтолкнуть других крайних — правых и левых — в Европе.

У Трампа с Путиным не меньше причин и для распрей, но об этом в другой раз: здесь хотелось рассказать об их стратегическом родстве, особенно в неприязни к Старому Свету.

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