"Медовый месяц" Трампа и Путина: кажется, мы это уже когда-то видели

Сейчас начинается "медовый месяц" Трампа с Путиным.

То же самое было и в 2016-2017-х.

Когда Трамп в ходе президентской кампании заявлял, что рассмотрит вопрос признания аннексии Крыма Россией, т. к. "там все говорят по-русски".

Но уже в 2018-м снял вето на поставки летального оружия в Украину, введенного лично Обамой уже после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе, а де-факто — "гибридного" военного вторжения РФ в Украину.

И мы получили первые "Джавелины", которые очень помогли Украине уже в 2022-м одержать победу в битве за Киев и провалить "блицкриг " Путина в Украине.

"Джавелины" Украина получила именно при Трампе Фото: topwar.ru

Конечно, оказывать давление на Украину Трамп будет, и это уже было в 2024-м, когда было заблокировано голосование в Конгрессе США за выделение военной помощи Украине.

Но если Путин будет настаивать на своих условиях остановки войны — передачу Запорожья, очень важного индустриального и военного хаба для Украины, в котором производятся, к примеру, моторы для вертолетов и военных самолетов, необходимых и российским ВВС, а также Херсона, который мы освободили в 2022-м, тогда Украина может получить даже те виды вооружений, о которых мы можем только мечтать и сейчас.

И в необходимых для победы над РФ на поле боя количествах, а не по "чайной ложечке", как мы получаем сейчас.

Этот "план Б" Трампа по урегулированию российско-украинской войны и был описан в статье экс-госсекретаря Помпео в газете "Wall Street Journal " этим летом.

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