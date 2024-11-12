Новые солдаты, новые самолеты, новые задачи: как Трамп изменит армию США

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом повлечет за собой серьезные изменения в оборонной политике. Новая команда, пришедшая на смену, считает, что ассигнования оборонного бюджета не соответствуют приоритетам ведения боевых действий.

Бывший военный министр Трампа Райан Маккарти в своем выступлении перечислил возможные пункты, связанные с обороной, которые попадут на стол следующей команды Пентагона. К ним относятся:

Снизить требования к ВС США

Вооруженные силы США не рассчитаны на выполнение масштабных задач, предусмотренных Национальной оборонной стратегией. Вооруженные силы продолжают сдерживать противников на трех театрах военных действий, защищать родину, противостоять негосударственным субъектам и террористическим угрозам. Однако за последние десятилетия потенциал и возможности Вооруженных сил резко сократились.

По мере того как платформы стареют, а численность личного состава сокращается, все и вся вынуждены работать больше, чтобы выполнить один и тот же набор задач, который, кажется, будет только расти. Маккарти выделяет армию в качестве иллюстрации проблемы: "Несмотря на то, что, по одной из оценок, она обеспечивает до 60 процентов потребностей командования боевых действий, базовый бюджет армии в реальном выражении сократился более чем на 25 процентов за последние четыре года. Спрос в последнее время резко возрос… и на горизонте не предвидится никакого ослабления".

Одним из решений является "правильное определение размеров" боевых командований, чтобы лучше сбалансировать предложение и спрос на Вооруженные силы. Это может совпасть с усилиями, предпринимаемыми председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом К. К. Брауном, чтобы командиры рассматривали риск в глобальном масштабе и возможность отсутствия дополнительных шансов в каждом кризисе.

Усилить работу по набору, удержанию и привлечению военнослужащих

В течение нескольких лет подряд службы страдают от снижения числа призывников. Несмотря на то, что обновленные инициативы обещают обратить эту тенденцию вспять, предстоит проделать большую работу, чтобы добиться устойчивого улучшения ситуации. По мере того как воздушный пузырь из пропущенных целей и пустых проектов начинает двигаться через пресловутый поток рядового состава, может возникнуть напряженная ситуация с удержанием. Восстановление доверия к национальной службе, привлечение и мотивация следующего поколения военнослужащих потребуют постоянного руководства с самого верха.

Обратить вспять упадок ВМС и "петлю обреченности" кораблестроения

Кораблестроение — одна из немногих областей оборонного бюджета, где за последнее десятилетие наблюдалось реальное и значительное увеличение расходов. Запрос на 2025 год на кораблестроение составил 32,4 миллиарда долларов — более чем в два раза больше, чем запрос 2015 года в 12,4 миллиарда долларов. При этом бюджетный запрос на 2015-й финансовый год предусматривал строительство 8 новых кораблей, а запрос на 2025-й финансовый год предусматривает строительство всего 9 кораблей сопоставимых классов.

Военно-морской флот остается запертым в "петле гибели" кораблестроения, где выбывание кораблей постоянно опережает строительство новых корпусов, что приводит к сокращению флота. Министр Маккарти подчеркивает, что, помимо избавления этой области бюджета от неэффективности, без масштабного нового финансирования придется идти на компромиссы в отношении "…планов и устремлений ВМС по модернизации". Потребуются инновационные идеи заключения контрактов, а также рассмотрение возможности создания специального фонда, не входящего в регулярные бюджеты ВМС и ВВС, для модернизации триады.

Американские ВВС оказались переполнены старой техникой Фото: Открытые источники

Вывод из эксплуатации устаревших систем, особенно самолетов ВВС

В то время как ВВС пытаются сбалансировать ядерную и обычную модернизацию в "ужасные 20-е годы" и наблюдают продолжение задержек в реализации программ, министр Маккарти и другие выступают за ускорение вывода из эксплуатации дорогостоящих устаревших самолетов.

Хотя эта идея не лишена оснований, следующей администрации важно гарантировать, чтобы за этими сокращениями последовало реальное увеличение финансирования закупок для новых программ, таких как Collaborative Combat Aircraft, чтобы обеспечить ускорение этих программ и масштабное приобретение новой техники для замены выводимых из эксплуатации средств.

Также можно поспорить о перепрофилировании отдельных унаследованных систем, чтобы дать им новую жизнь, как, например, недавняя модификация ВМС ракеты AIM-174B, которая расширяет сферу действия и оперативную жизнеспособность Super Hornet за счет новых боевых функций и более широкого набора целей. Не все должно отправляться на свалку, потому что оно устарело, если на подходе нет ничего нового, готового к производству в больших количествах.

Больше инвестировать в боеприпасы

Уязвимость промышленной базы боеприпасов была обнажена доблестными усилиями американских военных по поддержке союзников в двух изнурительных, жестоких войнах на истощение.

Боеприпасы исторически служили платой за другие приоритеты Пентагона, разрушая промышленную базу и создавая неадекватные запасы. Маккарти призывает к возвращению "высокоскоростного, массового производства боеприпасов, которое в последний раз наблюдалось в 1980-х годах". Это поможет остановить 30-летний спад, выявить новых участников в производстве ракет и расширить многолетние закупки даже после окончания текущих войн для восстановления запасов и наращивания потенциала.

Беспристрастная реальность заключается в том, что Вооруженные силы нуждаются в дополнительных инвестициях

Хотя в первый срок президента Трампа расходы на оборону были увеличены по сравнению с предыдущими прогнозами — 225 миллиардов долларов за четыре года его правления, — многие из перечисленных выше проблем все еще требуют решения. Военная готовность и другие проблемы были настолько глубоки, что желаемое Трампом восстановление Вооруженных сил было затруднено необходимостью немедленного ремонта.

Президент Рейган обещал наращивать вооруженные силы во время своего пребывания у власти, и он этого добился. За 8 лет Рейган увеличил численность ВМС, ВВС и армии США. Это наращивание сопровождалось реальным увеличением расходов на оборону при скептически настроенном Конгрессе, включавшем обе партии. Результатом стало увеличение основных расходов Пентагона более чем на 30 % и пик расходов на оборону на уровне почти 6 % от валового внутреннего продукта.

Сегодня страна может позволить себе гораздо больше, но тратит меньше — всего 3 процента, что является самым низким показателем со времен свертывания "холодной войны". Если президент Трамп стремится отремонтировать и перестроить Вооруженные силы, то рост бюджета выше инфляции будет необходим в течение всего второго срока его правления. Несмотря на то, что можно сэкономить и найти эффективные решения для всей бюрократической системы, Вооруженным силам необходимо больше ресурсов, чтобы избежать стратегической несостоятельности.

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