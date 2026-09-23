Завершится ли война в 2027 году: когда откроется следующее окно для мирных переговоров

ЗАВЕРШИТСЯ ЛИ ВОЙНА В 2027-М ГОДУ?

Сейчас многие пишут (включая западные разведки) о том, что следующее "окно возможностей " по мирному урегулированию наступит весной следующего года. Т.е. через полгода.

Данные прогнозы исходят из той предпосылки, что ранее остановить войну не удастся по нескольким причинам:

Нежелание Путина идти на компромиссы и смягчить условия для Украины для завершения войны. Неготовность Зеленского по объективным ("дарить" авансом территории Путину) и субьективным (последствия капитуляции на условиях Путина для его политических перспектив и "наследия") причинам принимать условия Кремля.

На самом деле причин гораздо больше, но и этих двух достаточно. Даже одной из них.

Весной, как ожидают некоторые аналитики и даже целые разведки государств, могут сложиться необходимые условия для успешных переговоров. Каковы же они?

Путин в очередной раз убедится, что "холодомор" и "блекаут" не сломит Волю украинцев к сопротивлению и не приведет к массовым протестам внутри страны, на что он каждый год рассчитывает. При этом сложности в российской экономике усугубятся.

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Не считаю, что эти предположения верны и обоснованы. Т.е. не станут причиной остановки войны. Российская нефть достигла цены 120 долларов за баррель. В 3,5 раза выше, чем в конце прошлого года после введения санкций Трампом против российской "нефтянки". Т.е. деньги льются "рекой" в бюджет, покрывая дефицит первой половины этого года. И пока Иран блокирует нефть в Персидском заливе, а хуситы наносят удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, цены будут продолжать расти.

Напомню, что это цены на т.н. "фьючерсы", т.е. контракты, которые будут выполняться через один или несколько месяцев. Т.е. есть "временной лаг", который формирует "запас прочности", исходя из которого строятся планы на будущее экономики.

Еще один аргумент части экспертов — вероятность обрушения фронта и захват территории всего Донбасса. Ну, это мы слышим уже давно. Но по большинству прогнозов, СОУ не позволят российским войскам захватить Краматорск и Славянск. Так ситуация выглядит на данный момент.

И так темпы продвижения российских войск минимальны, а с наступлением сезона дождей и эти темпы замедлятся. К тому же СОУ проводят регулярные контратаки, и весьма успешные, что также срывает планы врага.

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"Гарем Путина" против кризиса Мерца: что показали выборы в России и Германии

Но есть один важный фактор, который мало и/или не всегда учитывается аналитиками. А именно — выборы в ряде европейских стран, которые играют важную роль в поддержке Украины.

В первую очередь — во Франции, где Мари Ле Пен является явным фаворитом на грядущих президентских выборах. Как раз весной. А ее позиция всем известна и уж точно не в нашу сторону.

Результаты региональных выборов в Германии на данный момент (где уже состоялись) демонстрируют ужасающие тенденции для правящей коалиции и стремительный пост поддержки "Альтернативы для Германии". Ее позиция по помощи Украине и в отношении РФ также хорошо всем уже известна и нет смысла останавливаться на этом детально.

Если так и дальше дело пойдет на региональных выборах в других федеральных землях, то весьма вероятны досрочные выборы в Бундестаг в следующем году и резкое изменение позиции Германии по поддержке Украины.

Эти две страны — "локомотивы" ЕС в сфере экономики и безопасности.

А будут еще парламентские выборы в таких "крупных" экономиках стран ЕС и важных партнеров Украины в военной и политической сферах, как Польша, Испания и Италия.

Про тренды в Польше по отношению к украинцам мы все тоже хорошо наслышены…

А для продления антироссийских санкций необходим консенсунс (т.е. согласие) всех стран-участниц ЕС. С каждым разом соблюдать его становится все сложнее. Включая нынешний этап.

Выборы в указанных странах будут проходить в течение года. Так что мое мнение, что "окно возможностей" для переговоров может даже не открыться не только следующей весной, но и осенью. Потому что Путин будет придерживаться старой и проверенной стратегии — переждать.

Он уже переждал Байдена, Трамп фактичечки приостановил прямую экономическую и военную поддержку Украине и давит на Зеленского уже полтора года, а не на Путина, чтобы именно Украина согласилась на условия Кремля, при этом не давая никаких гарантий безопасности Украине.

А это еще один крайне важный вопрос для Украины, без решения которого все договоренности будут ни чем иным, как "Минском-3". Т.е. неприемлемы для Зеленського и он на это не пойдет. Нет смысла объяснять почему.

Трампу все равно, что будет после завершения его президентсва. Ему нужна "Нобелевская премия мира ", а дальше…

Путин это прекрасно знает, и это придает ему уверенности в правильности выбранной стратегии. Кремль постоянно повторяет, что если Зеленский не согласится с нынешними условиями Кремля, то дальше они будут с каждым разом все хуже.

Соответственно, надеяться на компромиссы со стороны Путина я не стал бы. Реальных предпосылок для того, чтобы ситуация существенно изменилась на поле боя в сторону Украины я пока тоже не вижу. Ресурсов и человеческих, и материальных у РФ больше. Украина уже постоянно на пределе, и ее зависимость от финансовой помощи со стороны Запада постоянно возрастает.

А если на грядущих выборах даже в нескольких из перечисленных стран (а в некоторых случаях даже одной — Франции) победят политические силы, которые настроены на восстановление отношений с РФ и отказа от санкций, то это может привести, мягко говоря, к существенным проблемам с военной и финансовой помощью в Украине.

Что будет с украинской экономикой через год, если все будет идти в том же ключе, и писать не хочется. Для этого есть экономисты. Остается надеяться на "черных лебедей"… Но лично у меня складывается впечатление, что фарт Зеленского закончился уже. Причем еще в 2022-м.

А вот есть ли у Зеленского желание менять порочную политическую систему в принципе, учитывая те коррупционные скандалы, которые мы уже увидели и еще увидим, — уже как-то даже неловко ставить такой вопрос.

Делать прогнозы на более длительный период не имеет никакого смысла.

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