Мы — это наши привычки. Как получать от них двойной кайф
"Очень важно с самого детства формировать полезные привычки: читать хорошие книги, заниматься спортом, иметь хобби. Пробовать и искать, что именно "твое". И насколько это важно, начинаешь понимать в основном лишь с возрастом", — напоминает переводчик, эксперт-международник Максим Яли.
Если ты в детстве и юности тратил время лишь на развлечения, тогда ты расходуешь свой физический ресурс быстрее.
А в 35, когда заканчивается "гарантия" на твой аватар, все становится гораздо сложнее. Начинаются всякие болячки, лишний вес, больная печень и прочие "радости" и последствия "бурной молодости".
Я уже не говорю об изучении иностранных языков. Ведь мозг — это тоже мышца! Которой также нужна нагрузка. И его "мышечные волокна" — нейронные связи, формируются хоть и постоянно, но для физического тела нужна база, которая закладывается в раннем возрасте.
Вот я если не потренируюсь несколько дней, у меня в буквальном смысле начинается ломка. Организм требует нагрузку.
Но какой же кайф ты испытываешь после каждой тренировки!
Причем двойной!
Один — от гормонов счастья, которые вырабатывает организм после физической нагрузки, а второй — ментальный, от того, что ты преодолел лень и вместо скроллинга новостей пошел и поработал в зале.
Осталось еще почитать интересную книгу перед сном, и must have дневной будет закрыт.
Всем хорошей и плодотворной недели!
