Мы — это наши привычки. Как получать от них двойной кайф

Если ты в детстве и юности тратил время лишь на развлечения, тогда ты расходуешь свой физический ресурс быстрее.

А в 35, когда заканчивается "гарантия" на твой аватар, все становится гораздо сложнее. Начинаются всякие болячки, лишний вес, больная печень и прочие "радости" и последствия "бурной молодости".

Я уже не говорю об изучении иностранных языков. Ведь мозг — это тоже мышца! Которой также нужна нагрузка. И его "мышечные волокна" — нейронные связи, формируются хоть и постоянно, но для физического тела нужна база, которая закладывается в раннем возрасте.

Вот я если не потренируюсь несколько дней, у меня в буквальном смысле начинается ломка. Организм требует нагрузку.

Но какой же кайф ты испытываешь после каждой тренировки!

Причем двойной!

После тренировки можно испытать ментальный кайф: от того, что ты преодолел лень и вместо скроллинга новостей пошел и поработал в зале Фото: Pexels

Один — от гормонов счастья, которые вырабатывает организм после физической нагрузки, а второй — ментальный, от того, что ты преодолел лень и вместо скроллинга новостей пошел и поработал в зале.

Осталось еще почитать интересную книгу перед сном, и must have дневной будет закрыт.

Всем хорошей и плодотворной недели!

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно