Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Мы — это наши привычки. Как получать от них двойной кайф

"Очень важно с самого детства формировать полезные привычки: читать хорошие книги, заниматься спортом, иметь хобби. Пробовать и искать, что именно "твое". И насколько это важно, начинаешь понимать в основном лишь с возрастом", — напоминает переводчик, эксперт-международник Максим Яли.

Максим Яли
Максим Яли
Эксперт-международник
0
книга, чтение, хобби, свободное время, мотивация, развитие
Фото: Pexels

Если ты в детстве и юности тратил время лишь на развлечения, тогда ты расходуешь свой физический ресурс быстрее.

А в 35, когда заканчивается "гарантия" на твой аватар, все становится гораздо сложнее. Начинаются всякие болячки, лишний вес, больная печень и прочие "радости" и последствия "бурной молодости".

Я уже не говорю об изучении иностранных языков. Ведь мозг — это тоже мышца! Которой также нужна нагрузка. И его "мышечные волокна" — нейронные связи, формируются хоть и постоянно, но для физического тела нужна база, которая закладывается в раннем возрасте.

Вот я если не потренируюсь несколько дней, у меня в буквальном смысле начинается ломка. Организм требует нагрузку.

Но какой же кайф ты испытываешь после каждой тренировки!

Причем двойной!

треня, тренировка, тренажерный зал, хобби, свободное время, мотивация, развитие
После тренировки можно испытать ментальный кайф: от того, что ты преодолел лень и вместо скроллинга новостей пошел и поработал в зале
Фото: Pexels

Один — от гормонов счастья, которые вырабатывает организм после физической нагрузки, а второй — ментальный, от того, что ты преодолел лень и вместо скроллинга новостей пошел и поработал в зале.

Осталось еще почитать интересную книгу перед сном, и must have дневной будет закрыт.

Всем хорошей и плодотворной недели!

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Важно
Дофаминовый детокс: как перестать скролить рилсы, вернуть внимание и эффективность
Дофаминовый детокс: как перестать скролить рилсы, вернуть внимание и эффективность