Апрель–май — время следующих переговоров по Украине: почему Зеленский не полетел в Давос

Зеленский не летит в Давос. Не думаю, что за пару дней все вопросы по сделке между Украиной и США , которую планировали подписать в Давосе Зеленский и Трамп, будут улажены .

Главной темой переговоров между ЕС и США в Давосе будет Гренландия, а не Украина, как предполагалось еще чуть более месяца назад. И это "заслуга" Трампа, а не Зеленского.

Трамп решил подождать, пока Зеленский станет сговорчивее по "красным линиям": территориям, выводу украинских войск с Донбасса и управлению ЗАЭС.

Трамп переключил внимание на те вопросы, которые могут принести быстрые электоральные "профиты". Хотя если посмотреть на соцопросы в США, то там большинство не поддерживают аннексию Гренландии.

Даже покупку.

Даже среди республиканцев.

Поэтому не думаю, что дойдет до военной операции.

Но в любом случае, как уже писал ранее, эта "хотелка" Трампа играет против Украины и у Путина в очередной раз появляется временной лаг для максимально активных боевых действий, а также фактически картбланш в самые лютые морозы на нанесение массированных ударов по украинской энергетической системе.

Русские ждали таких "идеальных" погодных условий почти 4 года.

Раньше нам везло с погодой. Но и это уже в прошлом.

Так что оптимистичных прогнозов на ближайшие несколько месяцев у меня нет. А заглядывать дальше, учитывая переменчивость настроения Трампа, смысла нет.

Единственный реальный дедлайн — это ноябрь, когда пройдут выборы в Конгресс США. Вот перед ними Трамп попытается заключить сделку по Украине. Плюс нужно будет еще несколько месяцев для "раскрутки" этой "вишенки на торте".

Еще один фактор — Трамп ооооочень хочет получить Нобелевскую премию мира. А без остановки войны в Украине она ему не светит.

Но есть нюанс — ему плевать, какими будут условия для Украины, и он точно не хочет давать реальные гарантии безопасности Украине. Пока даже тем странам, которые согласились послать свой военный контингент в Украину. А без этих гарантий все достигнутые договоренности между Украиной и европейскими лидерами не вступят в силу.

Так что новое "окно возможностей" для реальных договоренностей между США, Украиной, ЕС и РФ появится не раньше апреля–мая.

До этого будет сложно.

Как на фронте, так и в тылу.

Но самая длинная ночь наступает всегда перед Рассветом.

Невсеремось.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

