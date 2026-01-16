Трамп против Зеленского: почему американский президент "наехал" на украинского и чего ждать в Давосе

О новом заявлении Трампа о переговорах: анализ

Думаю, никого уже особо не удивило то, что Трамп снова "увидел мир" в глазах Путина и в очередной раз заявил, что россияне больше готовы к переговорам, чем украинцы. Вместо того, чтобы искать очередную зраду, стоит посмотреть на более широкий контекст и вспомнить, как Трамп ведет международные переговоры.

Скоро нас ждет большая встреча в Давосе во время экономического форума, на которой в первую очередь будут говорить о деньгах на восстановление Украины. И несмотря на то, что мы это называем инвестициями и именно так это подаем американцам, Трамп все равно публично настаивает на другом подходе — он должен вернуть все деньги, которые Байден "потерял" в Украине (по собственным оценкам Трампа, более 350 млрд долларов). Поэтому разговоры о деньгах вперед для Трампа и в целом, и тем более в нашем случае, всегда очень неприятны.

А теперь вспомним, как Трамп ведет неприятные разговоры. Правильно, вы все верно догадались — нахрапом, никак еще. Поэтому каждый раз за неделю и за пару дней перед переговорами любой его визави — или друг, или оппонент, там уже неважно — услышит о себе все "самое приятное". За неделю до встречи с Си Трамп вводил новые тарифы и санкции чуть ли не каждый час. За три дня до соглашения по торговле с ЕС это именно ЕС он называл "самым большим провалом в истории". За два дня до переговоров с бразильцами подготовил указ о 500% тарифах. И во всех случаях в конце имел "теплые, хорошие, продуктивные разговоры с сильными политиками, которые его очень хвалили" (цитата почти дословная).

Поэтому не удивляйтесь, что сейчас он считает Россию лучшей на переговорах — нам с ним скоро встречаться, и такого мы услышим еще много. Да и потом — думаете, он не понимает, насколько это заявление болезненно, учитывая наши дипломатические активности? А в таком формате переговоров чем больнее, тем лучше для него.

