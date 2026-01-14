Украина не хочет выглядеть "содержанкой": как Зеленский меняет риторику в диалоге с Трампом

Зеленский — Трампу: Free Trade вместо дотаций.

Киев кардинально меняет риторику в диалоге с Вашингтоном. В телефонном интервью Bloomberg (9 января) Владимир Зеленский очертил контуры нового экономического предложения для администрации Дональда Трампа.

Ключевой месседж: Украина предлагает Соглашение о свободной торговле.

Что предлагает Киев:

беспошлинный режим: Отмена тарифов между странами для стимулирования экспорта и импорта;

инвестиции вместо помощи: Зеленский отмечает, что приоритетом является создание рабочих мест и бизнес-проектов, а не прямая финансовая поддержка бюджета;

пакет восстановления: Соглашение рассматривается как часть более широкого "Пакета процветания" (Prosperity Package) для послевоенного восстановления.

Почему это звучит именно сейчас?

Это прямая адаптация под транзакционный стиль Дональда Трампа. Украина пытается избавиться от клейма "иждивенца" (что является триггером для трампистов и которое они сами и навесили) и позиционирует себя как перспективный рынок для американского капитала.

Логика проста — если в Украине будут активы американских корпораций, США будет иметь прагматический стимул их защищать. И чем больше их будет — тем больше будет эта заинтересованность, потому что, как мы видели ранее, не всегда такая логика работает на малом капитале.

Хотя в статье Bloomberg акцент на торговле, "за скобками" остается вопрос доступа США к критическим минералам (литий, титан), что идеально ложится в концепцию энергетической независимости Трампа. Но, очевидно, раз имеем базовое соглашение, то в его рамках можем иметь и дальнейшее развитие темы.

Эта инициатива может стать основой переговоров во время ближайших встреч (в частности, ожидается диалог в Давосе). Трамп любит сделки, где он выглядит как победитель, открывший новые рынки, а не как политик, "раздающий деньги налогоплательщиков".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

