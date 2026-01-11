Трамплины Трампа: действительно ли президент США принял сторону Украины и играет против Путина

Вполне и совершенно нетипичный для традиционно новогодне-рождественского "спящего" геополитического периода маховик оживления-2026 с подачи президента США Дональда Трампа набирает бешеные обороты. Какую позицию сейчас на геополитической шахматной доске и почему занимает Украина, выяснял Фокус.

В четверг, 7 января отечественное Министерство иностранных дел (МИД) настоятельно рекомендовало гражданам Украины немедленно выехать из Ирана в связи с осложнением ситуации с безопасностью в этом государстве. Во внешнеполитическом ведомстве попросили следовать указаниям местных органов власти, не вступать в конфликты с представителями местной полиции и сохранять спокойствие. "В случае изменения ситуации или открытия дополнительных маршрутов выезда из страны информация будет обновляться оперативно", — отмечается в сообщении МИД, в котором, заметим, конкретизированы до деталей все необходимые коммуникационно-локационные инструкции.

Напомним, что начиная с 28 декабря 2025 года в Иране продолжаются массовые протесты, стартом которых послужил обвал национальной валюты и высокая инфляция. В начале забастовку устроили продавцы на Большом базаре в Тегеране, а затем протесты, которые продолжаются и сейчас, охватили фактически всю страну. Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи признавая, что экономические проблемы в государстве имеют место, акцентирует, что "с погромщиками говорить бесполезно и их нужно жестко поставить на место".

Заметим, что Иран, согласно открытым источникам, поставляет России не только печально известные "Шахеды" и боеприпасы, но и порох для реактивных снарядов и стволов для 122-мм гаубиц Д-30 и 125-мм для танков Т-72.

Кроме того, крайне важно отметить, что нынешнее иранское внутриполитическое обострение происходит на фоне недавней операции США в Венесуэле, а также демонстративно-показательного инцидента с захватом американцами судов, ходивших под флагом РФ. Это все, считают эксперты, является звеньями одной цепи.

С какой целью Трамп играет геополитическими мышцами и перед кем в первую очередь

Геополитическую картину в целом в контексте российско-украинской войны ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус видит сейчас так, что США отходят от позиции "моя хата с краю" и риторики изоляционизма и возвращаются к классической, присущей Республиканской партии активной роли во внешней политике. "И здесь следует заметить, что, в отличие от демократов, которые постоянно говорят о принципах, международном праве и т.д., республиканцы игнорируют подобные вещи. Поэтому чрезвычайная геополитическая активность США, которая частично возникла из-за невозможности Трампа достичь целей во внутренней политике действительно зашкаливает. С третьего января эта активность Штатов была продемонстрирована в Венесуэле, сейчас увидим, что будет в Иране, потому что протесты там продолжаются. Иран, отмечу, не только делился с Россией опытом обхода санкций, но и поставлял РФ печально известные "Шахеды". Кроме того, здесь частично речь идет о путях обмена товарами через Каспийское море", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

В случае, если "что-то странное произойдет" в Иране, акцентирует Иван Ус, это будет означать для России потерю довольно серьезного союзника. "Если в Тегеране пройдет смена режима Москва потеряет не просто "железного" партнера, но и территории, через которые могла получать определенные, скажем так, очень важные товары. Поэтому для России это очень плохая история с учетом того, что США демонстрируют готовность не только на словах, но и на деле максимально давить на противников. К примеру, свежее заявление сенатора Грэма о том, что Трамп наконец-то дал добро на санкции в отношении РФ. Здесь крайне важно вспомнить такую версию, что, мол, до конца 2025 года США будут очень сильно давить на Украину, требуя практической капитуляции и если Киев в этот период продержится, то в 2026-м — по крайней мере в первые его месяцы, Америка уже будет давить на Россию", — моделирует ситуацию аналитик.

По его убеждению, первыми "ласточками" такого давления является, прежде всего, арест Мадуро, а также инцидент с танкерами, которые ходили под российскими флагами: "Это была очень красноречивая морская операция. Единственная ошибка многих комментаторов заключается в том, что американцы типа не знали, что делать и долго ждали. Нет. Насколько я знаю, пауза с задержкой танкера была связана сугубо с юридическими вопросами, потому что США — это демократия и нужно было разрешение суда на соответствующий арест соответствующего танкера. Когда разрешение было получено, США сразу же провели эту операцию. Они, к слову, хотели сделать эту операцию максимально демонстративной, поэтому дождались, пока российская подводная лодка и военные корабли подошли как можно ближе к этому танкеру и именно в этот момент провели арест с тем, чтобы продемонстрировать всему миру: "Мы никого и ничего не боимся".

Все эти шаги трамповской администрации, считает эксперт, так или иначе являются демонстрацией давления на Россию, но с проекцией на Китай. "По большому счету Трамп хочет продемонстрировать Пекину, что США могут не только, извините, болтать, но и во вполне практической плоскости демонстрировать готовность защиты своих стратегических интересов", — констатировал Иван Ус.

На уточняющий вопрос о вероятной реакции КНР на геополитическую активизацию Вашингтона, прежде всего с прицелом на российско-украинскую войну, аналитик отметил следующее: "Я думаю, что Китай может рискнуть надавить на РФ в контексте давления со стороны США относительно дальнейшей либерализации мировой торговли, которая работает на КНР и которая несколько приостановилась, а Трамп и в дальнейшем намекает на усиление этой тенденции. Впрочем, Китай также имеет свои рычаги влияния и может давить на США и ЕС, но такова уж она — глобальная политика, которая сейчас для Украины складывается положительно, потому что США решили демонстрировать принцип: "Добро имеет кулаки".

Указанного принципа, прогнозирует Иван Ус, Соединенные Штаты будут придерживаться в ближайшее время в отношении РФ и действительно могут ввести так называемые драконовские санкции, о чем сейчас говорит влиятельный и близкий к президенту Трампа сенатор Линдси Грэм.

Какие розово-дипломатические очки должны снять украинцы

В то же время эксперт-международник, директор Института внешнеполитических исследований, доктор политических наук, профессор КНУ, капитан 1 ранга, бывший офицер ВМФ Григорий Перепелица в разговоре с Фокусом констатирует: "Все события, происходящие сейчас вокруг Венесуэлы, Ирана, а также демонстративного захвата США танкеров с российскими флагами означают на правду только одно — Третью мировую войну, которая подрывает конфликты на разных континентах. Эта необъявленная Третья мировая война является четкой констатацией изменения мирового порядка и системы международных отношений. То есть, грубо говоря, сейчас формируется новый мировой порядок на основе новых правил и нового баланса сил, который базируется на основе глобальных конфликтов. Сегодня мы живем в состоянии турбулентности, поскольку Россия подорвала международное право, развязав войну против Украины".

По убеждению Григория Перепелицы, РФ создала "ужасный прецедент нарушения устойчивых норм и правил международного поведения, когда, осуществляя агрессию в отношении Украины продемонстрировала замену силы права на право силы".

"И сейчас на самом деле мы увидели повторение этого прецедента со стороны Трампа по Венесуэле и теперь формула, когда именно сила будет ключевым инструментом достижения стратегических интересов будет действовать и в дальнейшем. В то же время, учитывая последние события, Россия теряет в лице Ирана союзника в антизападном блоке, ядром которого являются Москва, Тегеран, Северная Корея, за которыми стоит Китай. Именно КНР создала этот блок с тем, чтобы "подвинуть" США с позиции глобального доминирования", — отмечает Григорий Перепелица.

Он отдельно подчеркивает важность роли Поднебесной, у которой есть своя стратегия : "Китайскую стратегию можно охарактеризовать одним словом: "Выжидание". В данном случае речь идет о выжидании КНР не только в отношении российско-украинской войны, но и в отношении всех мировых конфликтов. Словом, китайцы ждут, кто, когда и где из противников будет ослаблен и только тогда реально включатся в игру".

Акцентировав на крайне весомом геополитическом весе Китая, Григорий Перепелица констатировал, что КНР, как ни крути, выгодно продолжение российско-украинской войны, поскольку Киев для КНР "является ничем иным, как одним из театров ведения боевых действий против Запада".

Также эксперт отметил, что любые международные политические встречи на высшем уровне, вроде состоявшейся на днях в Париже, никоим образом не могут сдвинуть с мертвой точки "мирный воз", поскольку дипломатия "никогда не могла, не может и не сможет завершить войну".

"Мы все должны стать в конце концов реалистами и осознать, что война решается на поле боя — то есть только военным путем, а дипломатия играет вспомогательную роль, которая сводится к тому, чтобы мобилизовать своих союзников и нейтрализовать партнеров агрессора. Наша дипломатия это сейчас делает — здесь вопросов нет. В общем, грубо говоря, дипломатия является лишь сопутствующим инструментом ведения войны", — констатирует Григорий Перепелица.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что сейчас для украинской дипломатии крайне важно или нивелировать, или по крайней мере минимизировать любые поражения ВСУ на фронте или же наоборот — при минимальном военном преимуществе — оперативно имплементировать эти успехи в конкретный геополитический компромисс, который будет отражать интересы всей Украины.