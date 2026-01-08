"Дал зеленый свет": Трамп согласовал законопроект о санкциях против РФ, — сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп предоставил разрешение рассмотреть двухпартийный законопроект Грэма-Блюменталя об усилении санкций против России, в частности ее нефтяных доходов.

Документ позволит Трампу наказать государства, которые покупают российскую нефть, отметил соавтор законопроекта сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом, на которой мы обсудили ряд вопросов, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал в течение нескольких месяцев вместе с сенатором Блюменталем и многими другими", — написал Грэм.

Он подчеркнул, что это очень своевременное решение, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а российский диктатор Владимир Путин "только говорит, продолжая убивать невинных людей".

Відео дня

"Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, питающую военную машину Путина", — отметил Грэм.

Сенатор пояснил, что этот законопроект также предоставит Трампу рычаги влияния на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть.

"Я надеюсь на сильную двухпартийную поддержку, надеюсь, уже на следующей неделе", — подчеркнул Грэм.

Отметим, что законопроект Грэма-Блюменталая предусматривает наложение санкций на Россию, если она:

откажется вести переговоры о мирном соглашении с Украиной;

нарушит заключенное мирное соглашение;

начнет новое вторжение в Украину;

попытается свергнуть, развалить или подорвать правительство Украины.

В документе предусмотрены санкции в виде 500-процентного тарифа на любую страну, которая покупает российские нефть или уран, а также 500-процентный тариф на российский экспорт в США.

Напомним, в августе Линдси Грэм пригрозил РФ статусом спонсора терроризма.

Фокус также писал о том, как Линдси Грэм в прямом эфире заявил, что Дональд Трамп может отдать приказ об убийстве верховного лидера Ирана Али Хаменеи.