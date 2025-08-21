Линдси Грэм пригрозил РФ статусом спонсора терроризма при одном условии

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что будет добиваться принятия закона, который признаёт Россию государством-спонсором терроризма.

Это произойдет в том случае, если РФ не вернет похищенных в Украине детей, написал он в Х.

"В ходе российско-украинской войны Россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны — это отвратительный и варварский акт", – заявил он и напомнил о своих словах, сказанных еще в начале года, о намерении наказать Кремль за эти преступления.

Он добавил, что если РФ признают спонсором терроризма, этот статус сделает ведение бизнеса с путинской Россией опасным для других стран и компаний.

В своем твите он также дал ссылку на материал Fox News Digital, авторы которого назвали, что с начала полномасштабного вторжения зафиксировано не менее 19 546 случаев незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей российскими властями в Россию, Беларусь или на оккупированные Россией территории.

По другим данным, эта цифра гораздо выше и составляет около 35 тысяч, причем многие дети были незаконно усыновлены.

Некоторые юные украинцы были постепенно возвращены домой благодаря помощи сторонних посредников, таких как Катар и Ватикан, хотя, согласно сообщениям, российские власти освободили лишь около 1500 человек. Украинские переговорщики уже несколько месяцев добиваются возвращения украинских детей, встречаясь с российскими коллегами в Турции.

Хотя обмен военнопленными был согласован, Зеленский заявил, что российские официальные лица отказались передавать украинских детей напрямую Киеву.

"Мы не можем достичь с ними соглашения о возвращении детей. Именно поэтому мы хотели урегулировать некоторые вопросы на этом трехстороннем треке — прекращение огня, обмен по принципу "все на всех" и возвращение детей", – сказал он.

В прошлом месяце Линдси Грэм советовал Путину не злить Трампа и не нарушать 50-дневный дедлайн для достижения мира с Украиной.

"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле. Если бы я был страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", – подчеркнул политик.

С тех пор Трамп сократил срок до 10 дней, встретился с главой Кремля на Аляске и провел встречу с Зеленским и европейскими лидерами.

Все закончилось тем, что глава Белого дома подумывает отойти от мирных переговоров, а Кремль выдвигает Украине все новые ультиматумы на фоне снова участившихся обстрелов.

Напомним, ВС РФ ударили по американскому заводу бытовой техники в Мукачево в ночь на 21 августа.