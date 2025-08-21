Мирные переговоры России и Украины: Трамп сообщил своим советникам, что "отступает", — СМИ

Следующий шаг в мирном процессе, по замыслу президента США Дональда Трампа, должен состояться без его непосредственного участия. Он предупредил своих главных советников, что пока "отступает" от переговоров о прекращении войны.

Трамп хочет оставить Россию и Украину, чтобы страны организовали встречу своих лидеров. Только после этого состоится уже трехсторонняя встреча. Об этом со ссылкой на собственные источники 21 августа сообщили в The Guardian.

Американские чиновники рассказали, что следующий этап мирного процесса согласно планам Трампа — это встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Однако принимать непосредственное участие в ее организации республиканец не собирается, хотя пока непонятно, состоится ли такой саммит.

"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Так что они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет", — заявил Трамп в телефонном интервью 19 августа.

В издании нежелание подталкивать лидеров к встрече объясняют тем, что закончить войну в Украине оказалось сложнее, чем рассчитывал Трамп. Он стремится к быстрому мирному соглашению, но сейчас, по словам неназванного представителя администрации, занял "выжидательную позицию".

Отмечается, что после встреч в Белом доме американский лидер проговорил с Путиным по телефону примерно 40 минут. Однако, по оценке СМИ, саммит может состояться не скоро, ведь помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что лидеры согласились о назначении более высокопоставленных переговорщиков для прямых переговоров.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что глава Кремля Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при условии проработки необходимых вопросов и подготовки министрами рекомендаций.

В то же время в CNN поставили под сомнение то, что двусторонняя встреча лидеров состоится. По оценке СМИ, Белый дом не учитывает реальное отношение Путина к украинцам.