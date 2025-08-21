Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва якобы хочет надежных гарантий безопасности для Украины. В то же время он сообщил о "явке с повинной" Европы и желании Киева подорвать мирные усилия президента США Дональда Трампа.

"Но наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при условии, что все вопросы, требующие рассмотрения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны, а эксперты и министры подготовят соответствующие рекомендации", — сказал Лавров, как передали в российском РБК.

Также он отметил, что когда дело дойдет до подписания соглашения, встанет вопрос о легитимности подписанта со стороны Украины.

"Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать и выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными", — заявил Лавров.

Он напомнил о принципах гарантий безопасности, которые обсуждались в Стамбуле в 2022 году: отказ Украины от вступления в НАТО и принятие нейтрального статуса, гарантии с участием членов Совбеза ООН, Китая, США, Франции и Великобритании с привлечением Германии, Турции и других заинтересованных стран.

В то же время Лавров раскритиковал активность президента Украины Владимира Зеленского относительно встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Такая его активность по организации саммита с российским руководителем, она тоже имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, сложную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса. Подменить такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартала 95" и других трюков, которыми украинский руководитель нынешний так называемый пользуется очень и очень активно", — сказал он.

Заявления ЕС о защите Украиной европейских ценностей он назвал "явкой с повинной".

Другие главные заявления Лаврова, которые передали в "РИА-Новости":

Позиция Украины свидетельствует о том, что Киев хочет подорвать мирные усилия Трампа;

Саммит Россия-США на Аляске позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров завершения войны;

Активность Коалиции желающих нацелена на подрыв этого прогресса;

Европа предлагает иностранную интервенцию на часть украинской территории, и это — абсолютно неприемлемо для Москвы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский тоже прокомментировал вопрос гарантий безопасности. Он отметил, что после встречи в Белом доме США захотели приобщиться к государствам, готовым их обеспечивать, и это дало "зеленый свет" другим.

Также Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте и способности ВС РФ захватить территории в разных регионах. Он отметил, что президент России Владимир Путина пытается "продать" Украине "какой-то воздух".