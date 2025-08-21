США захотели присоединиться к гарантиям безопасности только после встречи в Вашингтоне, — Зеленский

До встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом США такого желания не проявляли. Однако теперь и они добавились в список государств, готовых обеспечивать гарантии безопасности для Украины.

Related video

"Америки не было в гарантиях безопасности до нашей встречи в Вашингтоне. Мы должны это понять. А теперь мы услышали об их готовности присоединиться. Это очень важно для Украины, и всей Европы. Я за это очень благодарен президенту Трампу", — заявил Зеленский во время встречи с журналистами, как передали 21 августа в издании "Бабель".

По словам президента, это было одной из главных сложностей, ведь без координации со стороны США некоторые европейские лидеры проявляли неуверенность.

"Например, одна страна Европы говорит: "Мы готовы сделать вот это". И есть список того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка идет "но", если будет, например, присутствие или координация США", — рассказал он.

Зеленский подчеркнул, что изменение позиции Вашингтона подтолкнуло и другие страны к готовности обеспечивать гарантии безопасности. В частности, Турция заявила, что готова взять на себя в партнерстве с кем-то безопасность в Черном море. Сам президент не смог ответить, сколько всего государств готовы присоединиться, однако свое участие потенциально рассматривают 30 стран из Коалиции желающих.

Зеленский пояснил, что кто-то готов к отправке своих войск, другие страны могут дать необходимое для ПВО, еще какие-то государства рассматривают возможность прикрытия неба или периодических патрулирований "в соответствующих самолетах соответствующего количества". Также будут те, кто из-за нейтралитета или другого статуса в конституции, будут готовы лишь финансировать гарантии безопасности. Китая среди стран, готовых к этому присоединиться, нет.

"Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди этих подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым. Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине, и не помогали в тот момент, когда нам действительно это было нужно после 24 февраля. Именно поэтому нам нужны гарантии безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", — добавил президент.

Напомним, в The Times сообщили, что в Европе и США рассматривают четыре сценария относительно гарантий безопасности для Украины. Отмечается, что Франция, Великобритания и другие партнеры вряд ли решатся разместить десятки тысяч своих военных на линии фронта или где-либо на территории страны в состоянии войны.

20 августа аналитик Валерий Клочок сообщил, что президент США Дональд Трамп может "сорваться" из-за затягивания мирного процесса, ведь на него давит необъявленный "дедлайн". По оценке эксперта, республиканец может "продать" замораживание войны как ее завершение.