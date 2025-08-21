США захотіли долучитись до гарантій безпеки лише після зустрічі у Вашингтоні, — Зеленський

До зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом США такого бажання не виявляли. Однак тепер і вони додалися до списку держав, готових забезпечувати гарантії безпеки для України.

"Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України, і всієї Європи. Я за це дуже вдячний президенту Трампу", — заявив Зеленський під час зустрічі з журналістами, як передали 21 серпня у виданні "Бабель".

Зі слів президента, це було однією з найголовніших складностей, адже без координації з боку США деякі європейські лідери проявляли невпевненість.

"Наприклад, одна країна Європи каже: "Ми готові зробити ось це". І є список того, що європейська країна готова зробити. А після цього списку йде "але", якщо буде, наприклад, присутність або координація США", — розповів він.

Зеленський підкреслив, що зміна позиції Вашингтона підштовхнула й інші країни до готовності забезпечувати гарантії безпеки. Зокрема, Туреччина заявила, що готова взяти на себе у партнерстві з кимось безпеку у Чорному морі. Сам президент не зміг відповісти, скільки загалом держав готові долучитись, однак свою участь потенційно розглядають 30 країн з Коаліції охочих.

Зеленський пояснив, що хтось готовий до відправлення своїх військ, інші країни можуть дати необхідне для ППО, ще якісь держави розглядають можливість прикриття неба або періодичних патрулювань "у відповідних літаках відповідної кількості". Також будуть ті, хто через нейтралітет або інший статус у конституції, будуть готові лише фінансувати гарантії безпеки. Китаю серед країн, готових до цього долучитись, немає.

"Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого. Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти", — додав президент.

Нагадаємо, у The Times повідомили, що в Європі та США розглядають чотири сценарії щодо гарантій безпеки для України. Зазначається, що Франція, Велика Британія та інші партнери навряд чи наважаться розмістити десятки тисяч своїх військових на лінії фронту або будь-де на території країни в стані війни.

20 серпня аналітик Валерій Клочок повідомив, що президент США Дональд Трамп може "зірватись" через затягування мирного процесу, адже на нього тисне неоголошений "дедлайн". За оцінкою експерта, республіканець може "продати" замороження війни як її завершення.