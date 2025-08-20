Гарантії безпеки Україні: які чотири сценарії обговорюють у Європі та США, — The Times

Франція, Велика Британія, інші партнери України навряд чи наважаться розмістити десятки тисяч військових на лінії бойового зіткнення або у будь-якій іншій точці воюючої країни. Водночас, Захід має можливість вигадати інший план з гарантіями безпеки, і при цьому вбереже життя своїх солдатів.

Над планом повинні попрацювати командувачі збройних сил країн-партнерів України, розповіло The Times. При цьому з їхніми ідеями мають погодитись Сполучені Штати Америки. Ідеться про те, що створять системи повітряної та морської оборони, а також — розгорнуть навчальні центри, які допоможуть поповнити лави Збройних сил України, ідеться у статті.

Медіа повідомило, що до Вашингтону прямує начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, який, ймовірно, узгоджуватиме деталі плану. Водночас зауважується, що США можуть остерігатись збільшувати військову участь Європи, оскільки "це може призвести до ширшої війни". The Times сформулювало чотири сценарії плану, які, ймовірно, захистять Україну, якщо війна завершиться.

Завершення війни — деталі

Сценарії ґрунтуються на тому, що партнери України будуть по-різному долучатись до надання гарантій безпеки.

Навчання військ, а не надання західних солдатів. Перший варіант включає чотири позиції. По-перше, Захід надішле військових, які б навчали українських бійців у безпечних західних областях. По-друге, посилиться постачання зброї та військової техніки. По-третє, Typhoon або F-35 патрулюватимуть повітряний простір і захищатимуть ракетно-дронові атаки РФ. По-четверте, займуться розмінуванням Чорного моря. Вклад США — надання розвідданих та гарантії країнам Європи, що нададуть засоби ППО та літаки у випадку загрози РФ. Захист з повітря, і нічого більше. Цей варіант можливий, якщо США не нададуть Європі гарантій захисту. Тоді єдино можливі дії партнерів — патрулювання неба та моніторинг ситуації дронами. Також можливі додаткові санкції на Кремль. Водночас, так і не ясно, чи дозволять стріляти, якщо авіації Заходу загрожуватиме ракета чи дрон ЗС РФ. Захист, схожий на гарантії статті 5 Договору про НАТО. Ідеться про те, що учасники угоди вважатимуть, що напад на Україну — це напад на них усіх. Цей варіант мало окреслений, хоч у статті 5 ідеться про "початок консультацій", а не миттєву військову відповідь. Безпековий альянс за прикладом угоди США-Японія. Медіа пояснило, що ідеться про союзницькі угоди, відповідно до яких союзник безумовно долучається до оборони без додаткових консультацій. У статті нагадують про домовленості США з Японією та Південною Кореєю: на ці країни ніхто не нападав, але на їхній території є американські бази та військові.

The Times сформулювало чотири варіанти гарантій безпеки Україні на основі публічних заяв з Вашингтона, Лондона, Риму та інших європейських столиць. Медіа не пояснило, який з цих варіантів найбільш імовірний.

Зазначимо, вдень 20 серпня голова МЗС РФ Сергій Лавров розповів про гарантії безпеки Україні у випадку завершення війни. Зі слів росіянина, такі гарантії може надати серед інших, Китай. Також посадовець натякнув, що РФ також вважає за потрібне долучитись до цього питання.

Нагадуємо, на порталі CNN проаналізували можливість особистої зустрічі Зеленського й Путіна та пояснили, чого цього ніколи не станеться.