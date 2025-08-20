Лише капітуляція: чому Путін не зустрінеться з Зеленським ані сьогодні, ані будь-коли, — CNN

Білий дім намагається влаштувати двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського та президент Росії Володимира Путіна, при цьому не враховуючи реальне ставлення очільника Кремля до українців. Росіяни пропонували навіть "фантастичну" зустріч у Москві. Втім аналітик CNN звернув увагу на світогляд Путіна, який не дає надії, що контакт відбудеться.

Після візиту Зеленського у Вашингтон представники Кремля говорили про "підвищення рівня делегацій", про складні перемовини та про додаткові умови щодо росіян в Україні, пояснюється у статті CNN. Проаналізувавши останні події та позицію Путіна, аналітик зробив висновок, що очільник Кремля не зустрінеться з Зеленським ні найближчим часом, ні будь-коли.

CNN зібрало серію заяв Москви й зауважило, що не варто дивуватись різноманітним умовам та вимогам, які лунають щодня з боку чиновників РФ. На думку представниці аналітичного центру Chatham House Орисі Луцевич, цьому не варто дивуватись, оскільки озвучується закономірна відповідь на припущення, що Путін колись погодиться на якісь розмови з Зеленським.

"Кремлівською мовою це означає, що вони аж ніяк не готові з цим погодитися. І це не повинно дивувати", — навело медіа думку Луцевич.

У статті пояснюється, що Путін вважає Україною "невід'ємною частиною Росії", а її відокремлення — "історичною помилкою". Аналітикиня вважає, що очільник Кремля вважатиме великою невдачею, якщо йому доведеться зустрітись з президентом України, якого він вважає "жартом з країни, якої не існує".

Ще одна причина неможливості зустрічі — робота російської пропаганди, яка звикла говорити, що Україна — це начебто "маріонетка Заходу", а тому Путіну не потрібно бачитись з "нелегітимною особою".

Втім, у статті CNN уточнюється, що існує єдиний варіант, коли очільник Кремля зустрінеться з українським президентом. Ідеться про виконання ключових вимог Москви та повна капітуляція Києва з відмовою від території, влади, закону. При цьому росіяни сподіваються, що для отримання бажаного результату їм достатньо контактувати виключно з Дональдом Трампом.

"У Путіна немає підстав погоджуватися на цьому етапі. Якщо тиск Трампа на Зеленського ще не дав бажаних результатів, Москва завжди може скористатися військовою силою. Єдиним невизначеним моментом для Росії на цей час є те, кого Трамп звинуватить, коли ці останні мирні зусилля зазнають невдачі", — підсумувало CNN.

Зустріч Зеленського та Путіна — деталі

Зазначимо, вдень 20 серпня медіа Politico повідомило про можливість зустрічі Зеленського й Путіна у Будапешті. При цьому вказувалось, що зустріч буде тристоронньою, оскільки у ній братиме участь Трамп. Про те, що подія може відбутись, свідчать підготовчі робочі секретної служби Білого дому, ідеться у статті. Водночас медіа пояснило, що Україна навряд чи погодиться на Будапешт, оскільки саме тут уклали Будапештський меморандум, який позбавив її ядерної зброї та зробив жертвою агресії РФ.

Нагадуємо, вдень 20 серпня з'явилась заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова, який говори не про зустріч Зеленського та Путіна, а про гарантії безпеки, на які може поголитись Кремль.