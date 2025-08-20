РФ погодилася з гарантіями безпеки для України: названо країни, які їх забезпечать

Москва виступила за те, щоб гарантії безпеки України забезпечили кілька держав, включно з Китаєм і Росією.

Росія згодна з тим, щоб гарантії безпеки України забезпечували на рівній основі кілька країн. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Гарантії безпеки для України, за його словами, мають забезпечити Китай, США, Велика Британія і Франція.

Також Москва погодилася з тим, що гарантії безпеки України має забезпечити і Росія. Всерйоз обговорювати гарантії безпеки без РФ, за його словами, є "шляхом у нікуди".

Російський міністр також розкритикував лідерів Європи за їхню спробу змінити позицію США щодо України. На його думку, конструктиву від європейців на зустрічі в Білому домі не було.

"РФ поки що бачить із боку ЄС тільки агресивне нагнітання обстановки і незграбні спроби змінити позицію [президента США Дональда] Трампа щодо українського врегулювання", — заявив Лавров.

Глава МЗС Росії назвав "деградацією зовнішньополітичних методів" заяви глави дипломатії Євросоюзу Каї Каллас про те, що ЄС не допускає жодних домовленостей із РФ.

Москва, зі свого боку, вважає, що при створенні гарантій безпеки для України потрібно орієнтуватися на напрацювання Стамбульських переговорів у 2022 році. Тоді йшлося про відмову України від вступу до НАТО та її без'ядерний статус.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ писали про можливу організацію зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Будапешті. Припущення з'явилося на тлі частих контактів Трампа з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Дональд Трамп заявив, що не відправить американських військових в Україну і виключив усі наземні операції. Команда нацбезпеки США координуватиме дії щодо України з Європою.