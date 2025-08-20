РФ согласилась с гарантиями безопасности для Украины: названы страны, которые их обеспечат

Москва выступила за то, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечили несколько государств, включая Китай и Россию.

Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивали на равной основе несколько стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Гарантии безопасности для Украины, по его словам, должны обеспечить Китай, США, Великобритания и Франция.

Также Москва согласилась с тем, что гарантии безопасности Украины должна обеспечить и Россия. Всерьез обсуждать гарантии безопасности без РФ, по его словам, является "путем в никуда".

Российский министр также раскритиковал лидеров Европы за их попытку изменить позицию США по Украине. По его мнению, конструктива от европейцев на встрече в Белом доме не было.

"РФ пока видит со стороны ЕС только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию [президента США Дональда] Трампа по украинскому урегулированию", — заявил Лавров.

Глава МИД России назвал "деградацией внешнеполитических методов" заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что ЕС не допускает никаких договоренностей с РФ.

Москва в свою очередь считает, что при создании гарантий безопасности для Украины нужно ориентироваться на наработки Стамбульских переговоров в 2022 году. Тогда речь шла об отказе Украины от вступления в НАТО и ее безъядерном статусе.

Напомним, ранее в СМИ писали о возможной организации встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Будапеште. Предположенеи появилось на фоне частых контактов Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Дональд Трамп заявил, что не отправит американских военных в Украину и исключил все наземные операции. Команда нацбезопасности США будет координировать действия по Украине с Европой.