Зеленский и Путин могут встретиться в Будапеште: почему для Украины это неприемлемо, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп могут провести переговоры по завершению войны в Будапеште. Соответствующие мероприятия начали проводить секретные службы США.

Европейские союзники Украины начали размышлять над введением военного контингента сразу после завершения войны, пояснило медиа Politico. Тем временем Белый дом взял на себя другую миссию — устроить встречу между Киевом и Москвой с участием американского лидера.

Медиа пообщалось с анонимными источниками в Вашингтоне, которые, как утверждается, близок к администрации президента США. Собеседники Politico заявили, что встреча состоится в Будапеште и подготовкой уже занимаются соответствующие спецслужбы. Указывается, что Трамп часто контактирует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поэтому, вероятно, речь идет именно об этой стране. В то же время отмечают, что секретные службы "часто проверяют разные места" и поэтому место трехсторонней встречи может измениться.

"Будапешт становится первым выбором для Белого дома, сказали два человека, которым предоставлена анонимность для обсуждения частных разговоров", — написало медиа.

В статье также напомнили, почему Украине может не понравиться идея Венгрии. В частности, в этой стране 30 лет назад заключили Будапештский меморандум, благодаря которому Украина получила гарантии безопасности в обмен на потерю ядерного оружия. Гарантии "независимости, суверенитета и уважения к границам" предоставили США, РФ и Великобритания.

"Нападение Путина на Украину в 2014 году доказало бессмысленность соглашения, когда ни один из подписантов не предоставил военных сил для противодействия нападениям", — уточнило Politico.

На идею встречи в Будапеште пока не нашлось ответа Венгрии. Последнее сообщение Орбана в Facebook — констатация факта, что провалилась международная изоляция Путина, и приветствие второй встречи Путина и Трампа.

Встреча Зеленского и Путина — детали

Отметим, после встречи Трампа и Путина на Аляске и визита Зеленского в Белый дом появилась идея проведения трехсторонней или двусторонней встречи лидеров для завершения войны. РФ пригласила Зеленского в Москву, тем временем в медиа обсуждали другие, более реалистичные места: Рим, Женева, Вена, Стамбул и Доху. Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что встреча "не исключается", но перед этим следует провести полную подготовку на местном уровне и обеспечить права россиян в Украине.

Напоминаем, в Польше отреагировали на поездку Зеленского в Вашингтон и выразили недовольство отсутствием польского президента.