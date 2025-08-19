"Должно быть уважение к правам россиян": Лавров назвал условия для мирных переговоров с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности по прекращению огня в Украине не будут достигнуты, если украинские власти не будут "уважать в полной мере" права русских и русскоязычных людей.

Российский чиновник озвучил условия для обсуждения завершения войны в интервью телеканалу "Россия 24", передает информационное агентство "РИА Новости". Он заявил, что длительного мира не удастся достичь, если в Украине не будут "устранены причины" войны.

"Без уважения к безопасности России, без уважения в полной мере прав российских и русскоязычных граждан, проживающих в Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может, потому что эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования", — сказал Сергей Лавров.

В то же время глава МИД страны-агрессора заявил, что Россия "никогда не имела целью захватывать территории".

"Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые веками проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики", — сказал Лавров.

При этом он заверил, что Россия не отказывается ни от каких "форм работы по Украине", включая двусторонние и трехсторонние.

Лавров также утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и делегацией россиян на Аляске 15 августа показала "искреннюю заинтересованность" в том, чтобы предотвратить повторение "кризиса" в будущем, а не готовить Украину к новой войне. По его словам, такое понимание подтвердилось во время разговора Трампа с Путиным в ночь на 19 августа.

Напомним, вечером 18 августа состоялись переговоры в Белом доме с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Зеленский назвал ее лучшей за все время и заверил, что США готовы быть участниками гарантий безопасности для Украины.

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и анонсировал трехстороннюю встречу лидеров, впрочем дата и место пока не известны.