"Має бути повага до прав росіян": Лавров назвав умови для мирних переговорів з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що домовленості щодо припинення вогню в Україні не будуть досягнуті, якщо українська влада не буде "поважати в повній мірі" права росіян і російськомовних людей.

Related video

Російський урядовець озвучив умови для обговорення завершення війни в інтерв'ю телеканалу "Россия 24", передає інформаційне агентство "РИА Новости". Він заявив, що тривалого миру не вдасться досягнути, якщо в Україні не буде "усунуто причини" війни.

"Без поваги до безпеки Росії, без поваги повною мірою прав російських і російськомовних громадян, які проживають в Україні, ні про які довгострокові домовленості мови йти не може, тому що ці причини необхідно терміново усувати в контексті врегулювання", — сказав Сергій Лавров.

Водночас голова МЗС країни-агресорки заявив, що Росія "ніколи не мала на меті захоплювати території".

"Нашою метою було захистити людей, російських людей, які століттями проживали на цих землях, які відкривали ці землі, проливали за них кров і в Криму, і на Донбасі, створювали міста — Одесу, Миколаїв, багато інших, порти, заводи, фабрики", — сказав Лавров.

При цьому він запевнив, що Росія не відмовляється від жодних "форм роботи щодо України", включно з двосторонніми та тристоронніми.

Лавров також стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним і делегацією росіян на Алясці 15 серпня показала "щиру зацікавленість" у тому, щоб запобігти повторенню "кризи" в майбутньому, а не готувати Україну до нової війни. За його словами, таке розуміння підтвердилося під час розмови Трампа з Путіним в ніч на 19 серпня.

Нагадаємо, ввечері 18 серпня відбулися переговори у Білому домі за участі президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів. Зеленський назвав її найкращою за весь час і запевнив, що США готові бути учасниками гарантій безпеки для України.

Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і анонсував тристоронню зустріч лідерів, утім дата та місце наразі не відомі.