Переговори у Білому домі: Трамп поговорив з Путіним і анонсував тристоронню зустріч лідерів

Президент США Дональд Трамп після завершення зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі оголосив про початок підготовки тристоронньої зустрічі. Перед цим він провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Дональд Трамп анонсував, що після зустрічі Зеленського і Путіна відбудеться тристороння зустріч за його участі та двох президентів. Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці у мережі Truth Social.

"По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів і мене", — зазначив Трамп.

За словами Трампа, підготовка до зустрічі вже почалася. Однак локація, де може відбутися така зустріч, наразі невідома.

Як цитує Clash Report видання Axios, Дональд Трамп очікує провести зустріч лідерів вже до кінця серпня.

Телефонний дзвінок Трампа до Путіна підтвердили також у Кремлі. Помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив, що розмова між лідерами США та РФ тривала близько 40 хвилин.

Також російські ЗМІ повідомили за джерелами у Кремлі про те, що російська та американська сторони висловили підтримку проведенню прямих переговорів між Росією та Україною.

"І Трамп, і Путін висловили підтримку прямим переговорам між делегаціями України та Росії. Вони також обговорювали ідею вивчення можливості підвищення рівня представників Москви та Києва на переговорах", — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що перед цим німецьке видання BILD повідомляло про те, що Дональд Трамп перервав зустріч у Білому домі, аби зателефонувати Володимиру Путіну.

Близько 01:40 години видання AFP інформувало також, що Володимир Путін погодився під час розмови з Трампом на зустріч з Зеленським.

