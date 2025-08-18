"Чудова": Зеленський пожартував про карту України, яку йому показав на зустрічі Трамп, й захотів забрати її
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому виставили карту України, на якій позначено окуповані території. Український президент пожартував з цього приводу.
Володимир Зеленський підкреслив, що ця карта "гарна" та "чудова". Про це повідомляє Фокус з посиланням на онлайн-трансляцію зустрічі лідерів у Вашингтоні.
Так, український президент подякував Дональду Трампу за мапу в Овальному кабінеті.
"До речі, дякую за карту. Гарна карта, чудова. Я б навіть забрав її із собою", — зазначив Володимир Зеленський.
Про те, що у Білому кабінеті розмістили велику карту України, повідомив кореспондент BBC. За його словами, мапу розмістили навпроти столу Resolute, за яким президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський.
"Карта, виставлена в Овальному кабінеті, є наочним нагадуванням про тиск на Зеленського", — зазначив журналіст.
Також у мережі показали, який вигляд має ця карта України. На ній можна побачити, що тимчасово окуповані території зафарбовані рожевим кольором для наочності. Рожевий колір на мапі займає близько 20%, як і територія, яку наразі контролюють ЗС РФ.
Навіщо у Білому домі виставили карту України
Журналіст зауважив, що карта України може бути нагадуванням для української делегації щодо поточного стану справ Києва у російсько-українській війні. Він зазначив, що її могли принести спеціально, аби Дональд Трамп міг наочно посилити тиск на Зеленського.
Однак достеменного підтвердження мети, з якою мапу України з позначеними окупованими територіями принесли в Овальний кабінет. Зустріч Зеленського і Трампа відбувалася у закритому режимі.
