"Чудова": Зеленський пожартував про карту України, яку йому показав на зустрічі Трамп, й захотів забрати її

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому виставили карту України, на якій позначено окуповані території. Український президент пожартував з цього приводу.

Володимир Зеленський підкреслив, що ця карта "гарна" та "чудова". Про це повідомляє Фокус з посиланням на онлайн-трансляцію зустрічі лідерів у Вашингтоні.

Так, український президент подякував Дональду Трампу за мапу в Овальному кабінеті.

"До речі, дякую за карту. Гарна карта, чудова. Я б навіть забрав її із собою", — зазначив Володимир Зеленський.

Про те, що у Білому кабінеті розмістили велику карту України, повідомив кореспондент BBC. За його словами, мапу розмістили навпроти столу Resolute, за яким президент США Дональд Трамп і український лідер Володимир Зеленський.

"Карта, виставлена в Овальному кабінеті, є наочним нагадуванням про тиск на Зеленського", — зазначив журналіст.

Також у мережі показали, який вигляд має ця карта України. На ній можна побачити, що тимчасово окуповані території зафарбовані рожевим кольором для наочності. Рожевий колір на мапі займає близько 20%, як і територія, яку наразі контролюють ЗС РФ.

BBC | карта України в Білому домі Фото: Фото из открытых источников

Навіщо у Білому домі виставили карту України

Журналіст зауважив, що карта України може бути нагадуванням для української делегації щодо поточного стану справ Києва у російсько-українській війні. Він зазначив, що її могли принести спеціально, аби Дональд Трамп міг наочно посилити тиск на Зеленського.

Однак достеменного підтвердження мети, з якою мапу України з позначеними окупованими територіями принесли в Овальний кабінет. Зустріч Зеленського і Трампа відбувалася у закритому режимі.

Нагадаємо, 18 серпня відбувається зустріч між Зеленським, Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні. Фокус веде онлайн-трансляцію переговорів щодо російсько-української війни.

Також під час зустрічі 18 серпня у Білому домі Володимир Зеленський осадив журналіста, який під час минулої зустрічі запитав у нього щодо костюма.

Під час зустрічі Зеленського і Трампа відбулася також битва рукостискань: Трамп не зміг продемонструвати домінантний стиль із президентом України.