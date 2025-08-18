"Замечательная": Зеленский пошутил о карте Украины, которую ему показал на встрече Трамп, и захотел забрать ее

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома выставили карту Украины, на которой обозначены оккупированные территории. Украинский президент пошутил по этому поводу.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эта карта "хорошая" и "замечательная". Об этом сообщает Фокус со ссылкой на онлайн-трансляцию встречи лидеров в Вашингтоне.

Так, украинский президент поблагодарил Дональда Трампа за карту в Овальном кабинете.

"Кстати, спасибо за карту. Хорошая карта, замечательная. Я бы даже забрал ее с собой", — отметил Владимир Зеленский.

О том, что в Белом кабинете разместили большую карту Украины, сообщил корреспондент BBC. По его словам, карту разместили напротив стола Resolute, за которым президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

"Карта, выставленная в Овальном кабинете, является наглядным напоминанием о давлении на Зеленского", — отметил журналист.

Также в сети показали, как выглядит эта карта Украины. На ней можно увидеть, что временно оккупированные территории закрашены розовым цветом для наглядности. Розовый цвет на карте занимает около 20%, как и территория, которую сейчас контролируют ВС РФ.

BBC | карта Украины в Белом доме Фото: Фото из открытых источников

Зачем в Белом доме выставили карту Украины

Журналист отметил, что карта Украины может быть напоминанием для украинской делегации относительно текущего состояния дел Киева в российско-украинской войне. Он отметил, что ее могли принести специально, чтобы Дональд Трамп мог наглядно усилить давление на Зеленского.

Однако достоверного подтверждения цели, с которой карту Украины с обозначенными оккупированными территориями принесли в Овальный кабинет. Встреча Зеленского и Трампа проходила в закрытом режиме.

