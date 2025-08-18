Встреча Трампа и Зеленского: в Белый дом принесли карту оккупированных территорий

Журналист ВВС отмечает, что это напоминание для Зеленского и украинской делегации о текущей ситуации на поле боя.

Только что в Овальном кабинете, напротив стола Resolute, где сидели президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский, демонстрировалась большая карта Украины, сообщил Энтони Зерчер, корреспондент ВВС, который ведет текстовую трансляцию.

"Карта, выставленная в Овальном кабинете, является наглядным напоминанием о давлении на Зеленского", — считает репортер.

Встреча Трампа и Зеленского Фото: The White House

Восточная часть Украины, закрашенная розовым цветом, отображает территорию, которую в настоящее время контролируют российские вооруженные силы — около 20% территории страны.

Он считает, что карта – это холодное напоминание для украинской делегации о текущем положении дел в почти четырехлетней войне с Россией. И карту специально принесли, чтобы Трамп наглядно могу усилить давление на Зеленского, чтобы тот обменял территорию на мир теперь, когда собравшиеся представители СМИ вышли из Овального кабинета.

Карта Украины, которую поставили в Овальном кабинете Фото: Фото из открытых источников

При этом до встречи президентов СМИ опубликовали фото украинской делегации, в которую входят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава СНБО Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и заместители главы ОП Павел Палиса и Игорь Брусило. И кто-то из них нес что-то напоминающее свернутую карту. Неизвестно, та ли это карта, которую поставили в Овальном кабинете.

Карта, которую принесла украинская делегация Фото: Кадр из видео

18 августа Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. И Фокус ведет текстовую трансляцию этих переговоров.