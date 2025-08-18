Встреча Трампа и Зеленского: в Белый дом принесли карту оккупированных территорий
Журналист ВВС отмечает, что это напоминание для Зеленского и украинской делегации о текущей ситуации на поле боя.
Только что в Овальном кабинете, напротив стола Resolute, где сидели президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский, демонстрировалась большая карта Украины, сообщил Энтони Зерчер, корреспондент ВВС, который ведет текстовую трансляцию.
"Карта, выставленная в Овальном кабинете, является наглядным напоминанием о давлении на Зеленского", — считает репортер.
Восточная часть Украины, закрашенная розовым цветом, отображает территорию, которую в настоящее время контролируют российские вооруженные силы — около 20% территории страны.
Он считает, что карта – это холодное напоминание для украинской делегации о текущем положении дел в почти четырехлетней войне с Россией. И карту специально принесли, чтобы Трамп наглядно могу усилить давление на Зеленского, чтобы тот обменял территорию на мир теперь, когда собравшиеся представители СМИ вышли из Овального кабинета.
При этом до встречи президентов СМИ опубликовали фото украинской делегации, в которую входят глава Офиса президента Андрей Ермак, глава СНБО Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и заместители главы ОП Павел Палиса и Игорь Брусило. И кто-то из них нес что-то напоминающее свернутую карту. Неизвестно, та ли это карта, которую поставили в Овальном кабинете.
Напомним, ранее Владимир Зеленский осадил журналиста Брайана Гленна, который, сделав комплимент его костюму, пытался задать вопросы.
18 августа Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. И Фокус ведет текстовую трансляцию этих переговоров.