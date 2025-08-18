Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами: текстовая трансляция

В Белом доме скоре начнется встреча американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Она может стать переломным моментом в российско-украинской войне.

Фокус ведет текстовую трансляцию встречи.

18:33. Владимир Зеленский встречается с европейскими лидерами в посольстве Украины в Вашингтоне. Пока все гадают, будет ли он в костюме на встрече с Трампом, на кадрах украинский лидер – в черной куртке.

18:30. Белый дом уже готов ко встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

18:27. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что простых решений для войны в Украине нет, но считает, что есть "лучики надежды", пишет Sky News. В заявлении, опубликованном через ее пресс-секретаря, итальянский лидер говорит, что, по ее мнению, "мы должны изучить все возможные решения".

"Легких решений нет. Я считаю, что мы должны изучить все возможные решения, чтобы обеспечить мир и безопасность для наших народов. Работа, которую мы будем делать сегодня, очень важна".

Она добавила, что "наконец-то появились проблески надежды на диалог".

18:18. Любимый телеканал Дональда Трампа Fox News анонсировал интервью с Владимиром Зеленским после его встречи с президентом США. Украинский лидер побеседует с Бретом Бэйером. Глава Белого дома в прошлую пятницу в эксклюзивном интервью Шону Хэннити на этом же канале отказался раскрывать детали разговора с Владимиром Путиным на Аляске. Когда журналист спросил его об "одном большом вопросе, по которому вы не согласны", который помешал лидерам заключить соглашение о прекращении огня, Трамп не стал отвечать.

"Нет, я бы предпочел не делать этого. Думаю, кто-то обнародует эту информацию, они сами догадаются, но нет, я не хочу этого делать, я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать", – заявил он.

17:57. Кир Стармер прибыл в посольство Украины в Вашингтоне, где присоединился к Владимиру Зеленскому, главе НАТО Марку Рютте, президенту Финляндии Александру Стаббу и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон прибыл раньше Стармера.

17:54. Владимир Зеленский заявил, что о каких территориальных уступках Путину речи быть не может.

17.27. Самолет с Киром Стермером, премьер-министром Великобритании, приземлился на базе Эндрюс в штате Мэриленд, США, перед началом переговоров.

На борту он записал видео, в котором заявил, что хочет прекратить войну в Украине, поскольку она изменила не только украинцев, но и европейцев. Мир, по его словам, должен быть честным, справедливым и крепким.

Ранее пресс-секретарь Стармера не исключил, что Великобритания поддержит мирное соглашение с Украиной без прекращения огня в качестве предварительного условия.

"Мы всегда говорили, что хотим видеть в Украине устойчивый и справедливый мир. Соглашение… трансформирует это в прочный мир, подкрепленный гарантиями безопасности, станет существенным позитивным шагом", — сказал он.

Среди пассажиров правительственного борта нет министра иностранных дел Дэвида Лэмми, несмотря на его тесные отношения с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом.

Вместе с Зеленским в Вашингтон прилетели глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

За несколько часов до визита в Белый дом в отеле Hay-Adams Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. На встрече присутствовали глава ОП Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова.

Позже в Facebook Зеленский поблагодарил Келлога за встречу.

"Когда речь идет о мире для кого-то одного в Европе, то речь идет о всех в Европе. Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи", – написал он.

Во время разговора стороны обсудили ситуацию на поле боя, сильные дипломатические возможности Украины и всей Европы вместе с Америкой. Президент также напомнил об очередном военном преступлении РФ в ночь на 18 августа, в результате которых убиты два ребенка, также есть десятки раненых. Люди просто спали, когда российская армия нанесла удары по городам.

"Россию можно заставить к миру только благодаря силе, и президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!" – подытожил политик.

Кит Келлог перед встречей с Зеленским побеседовал с генсеком НАТО Марком Рюгге и Мэттью Уитакерром, послом США при НАТО.

В свою очередь Дональд Трамп написал в Truth Social:

"Никогда раньше здесь не собиралось столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки! Посмотрим, какими будут результаты?"

Накануне встреч Трамп заявил, что президент Украины может "почти мгновенно остановить войну", если Киев откажется от вступления в Североатлантический альянс (НАТО) и фактически признает оккупированный Крым российским.

Спустя некоторое время после своего твита о грядущей встрече, Трамп ясно дал понять, что у него есть свое видение касательно российско-украинской войны. В новом сообщении он напомнил, что урегулировал 6 войн за 6 месяцев, в том числе и ту, которая могла привести к ядерной катастрофе. Глава Белого дома традиционно раскритиковал СМИ, в том числе Wall Street Journal, которые "не имеют ни малейшего представления" и указывают ему, что он сделал не так в вопросе России и Украины.

"Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать ее. Это НИКОГДА не случилось бы, будь я президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, годами работавших над всеми этими конфликтами и никогда не смогли ничего сделать, чтобы их остановить. Они "глупые" люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют решение текущей катастрофы между Россией и Украиной. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я это сделаю – я всегда это делаю!" – написал Трамп.

Во встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Об этом на условиях анонимности BBC рассказал источник в Белом доме.

Еще за несколько часов до встречи на контрольно-пропускном пункте напротив Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, замечены сотрудники Секретной службы.

