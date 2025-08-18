Зустріч Трампа із Зеленським та європейськими лідерами: текстова трансляція

У Білому домі незабаром розпочнеться зустріч американського президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Вона може стати переломним моментом у російсько-українській війні.

Related video

Фокус веде текстову трансляцію зустрічі.

18:33. Володимир Зеленський зустрічається з європейськими лідерами в посольстві України у Вашингтоні.

18:30. Білий дім уже готовий до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

18:27. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні попередила, що простих рішень для війни в Україні немає, але вважає, що є "промінчики надії", пише Sky News. У заяві, опублікованій через її прессекретаря, італійський лідер каже, що, на її думку, "ми повинні вивчити всі можливі рішення".

"Легких рішень немає. Я вважаю, що ми повинні вивчити всі можливі рішення, щоб гарантувати мир і безпеку для наших народів. Робота, яку ми будемо робити сьогодні, дуже важлива".

Вона додала, що "нарешті з'явилися проблиски надії на діалог".

18:18. Улюблений телеканал Дональда Трампа Fox News анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США. Український лідер поговорить із Бретом Бейєром. Глава Білого дому минулої п'ятниці в ексклюзивному інтерв'ю Шону Хенніті на цьому ж каналі відмовився розкривати деталі розмови з Володимиром Путіним на Алясці. Коли журналіст запитав його про "одне велике питання, щодо якого ви не згодні", яке завадило лідерам укласти угоду про припинення вогню, Трамп не став відповідати.

"Ні, я б вважав за краще не робити цього. Думаю, хтось оприлюднить цю інформацію, вони самі здогадаються, але ні, я не хочу цього робити, я хочу подивитися, чи зможемо ми це зробити", — заявив він.

17:57. Кір Стармер прибув до посольства України у Вашингтоні, де приєднався до Володимира Зеленського, очільника НАТО Марка Рютте, президента Фінляндії Александра Стабба та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Посол Великої Британії у США лорд Пітер Мандельсон прибув раніше за Стармера.

17:54. Володимир Зеленський заявив, що про якісь територіальні поступки Путіну мови бути не може.

17.27 Літак із Кіром Стермером, прем'єр-міністром Великої Британії, приземлився на базі Ендрюс у штаті Меріленд, США, перед початком переговорів.

На борту він записав відео, в якому заявив, що хоче припинити війну в Україні, оскільки вона змінила не тільки українців, а й європейців. Мир, за його словами, має бути чесним, справедливим і міцним.

Раніше прес-секретар Стармера не виключив, що Велика Британія підтримає мирну угоду з Україною без припинення вогню як попередню умову.

"Ми завжди говорили, що хочемо бачити в Україні стійкий і справедливий мир. Угода... трансформує це в міцний мир, підкріплений гарантіями безпеки, стане суттєвим позитивним кроком", — сказав він.

Серед пасажирів урядового борту немає міністра закордонних справ Девіда Леммі, незважаючи на його тісні стосунки з віце-президентом Дж. Д. Венсом.

Разом із Зеленським до Вашингтона прилетіли глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні і президент Фінляндії Александр Стубб.

За кілька годин до візиту в Білий дім у готелі Hay-Adams Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні Кітом Келлогом. На зустрічі були присутні голова ОП Андрій Єрмак і посол України у США Оксана Маркарова.

Пізніше у Facebook Зеленський подякував Келлогу за зустріч.

"Коли йдеться про мир для когось одного в Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну і надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі", — написав він.

Під час розмови сторони обговорили ситуацію на полі бою, сильні дипломатичні можливості України та всієї Європи разом з Америкою. Президент також нагадав про черговий воєнний злочин РФ у ніч на 18 серпня, внаслідок яких вбито двох дітей, також є десятки поранених. Люди просто спали, коли російська армія завдала ударів по містах.

"Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Ми повинні зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую!" — підсумував політик.

Кіт Келлог перед зустріччю із Зеленським поговорив із генсеком НАТО Марком Рюгге і Меттью Вітакерром, послом США при НАТО.

Зі свого боку Дональд Трамп написав у Truth Social:

"Ніколи раніше тут не збиралося стільки європейських лідерів одночасно. Велика честь для Америки! Подивимося, якими будуть результати?"

Напередодні зустрічей Трамп заявив, що президент України може "майже миттєво зупинити війну", якщо Київ відмовиться від вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО) і фактично визнає окупований Крим російським.

Через деякий час після свого твіту про майбутню зустріч, Трамп ясно дав зрозуміти, що у нього є своє бачення щодо російсько-української війни. У новому повідомленні він нагадав, що врегулював 6 воєн за 6 місяців, зокрема й ту, яка могла призвести до ядерної катастрофи. Глава Білого дому традиційно розкритикував ЗМІ, зокрема Wall Street Journal, які "не мають ні найменшого уявлення" і вказують йому, що він зробив не так у питанні Росії та України.

"Я тут тільки для того, щоб зупинити її, а не продовжувати її. Це НІКОЛИ не сталося б, якби я був президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити. Вони "дурні" люди, без здорового глузду, інтелекту або розуміння, і вони тільки ускладнюють вирішення поточної катастрофи між Росією та Україною. Незважаючи на всіх моїх легковажних і дуже заздрісних критиків, я це зроблю — я завжди це роблю!" — написав Трамп.

Фото: Скриншот

У зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті візьмуть участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлс. Про це на умовах анонімності BBC розповіло джерело в Білому домі.

Ще за кілька годин до зустрічі на контрольно-пропускному пункті навпроти Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, помічені співробітники Секретної служби.

Фото: Getty Images

Новина оновлюється.