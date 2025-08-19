Переговори у Білому домі завершилися: головні підсумки зустрічі Зеленського, Трампа та європейських лідерів

18 серпня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з очільником США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Переговори у Білому домі тривали упродовж кількох годин у різних форматах.

Переговори у Білому домі стосувалися питань досягнення припинення вогню та гарантій безпеки для України. Фокус стежив за перемовинами у Білому домі та повідомляє про те, що відомо про підсумки зустрічі.

Президент Дональд Трамп частково розкрив деталі переговорів у Білому домі на своїй сторінці у соцмережах. Він зокрема підтвердив телефонний дзвінок до Володимира Путіна, а також оголосив про підготовку до тристоронньої зустрічі між Зеленським, Путіним та самим Трампом.

"По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще буде визначено. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів і мене", — зазначив Дональд Трамп.

Окрім того, Дональд Трамп повідомив, що в ході зустрічі у Білому домі лідери обговорили гарантії безпеки для України.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки", — зазначив президент США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав короткий коментар для CNN, коли залишав Овальний кабінет. На запитання, про що лідерам вдалося домовитися, він відповів, що "багато чого".

Підсумки переговорів у Білому домі: заяви Володимира Зеленського

Володимир Зеленський близько 02:00 години почав брифінг за підсумками зустрічі у Білому домі. Він оголосив, що це була найкраща зустріч з Дональдом Трампом за весь час.

Переговори у Білому домі: що відомо про зустріч лідерів

Володимир Зеленський здивував на зустрічі у Білому домі своїм образом. Як повідомило видання Politico, український лідер прибув на місце переговорів, відмовившись від класичного костюма.

Під час зустрічі президент України осадив журналіста, який минулого разу в Овальному кабінеті запитував його про костюм.

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом пожартував про карту України, яку представили у Білому домі, та сказав, що хотів би забрати її з собою.

